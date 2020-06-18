У Карпатах масово зацвіла рідкісна анемона нарцисоквітна, яка занесена до Червоної книги України.

Насолодитися цим явищем можна на гірському масиві Гриняви, що в Івано-Франківській області. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Василь Фіцак.

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В Україні ці квіти ростуть у Карпатах та Поліссі. Інколи їх можна зустріти також у лісостепу. Рослина потрапила до Червоної книги України – це наслідок випасання худоби, викошування травостою та зривання квітів на букети.

Анемону нарцисоквітну не слід зривати: якщо навесні кореневище залишиться без наземної частини, рослина загине.



В Україні зацвіла анемона нарцисоквітна /Фото з фейсбук-сторінки Василя Фіцака



Рідкісна анемона зацвіла у Карпатах / Фото з фейсбук-сторінки Василя Фіцака

Цікаво, що квітки анемони вперше зацвітають лише на 10 – 12 рік після висівання насіння. Вони закриваються на ніч, а також перед дощем – так рослина захищає пилок від вологи.