Об этом 24 Каналу рассказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов. По его мнению, предложение Трампа является выгодным для Украины. Так наше государство войдет в орбиту экономических интересов Соединенных Штатов. Это даст, кроме денег, другие важные бонусы.

К теме Что такое редкоземельные металлы, которые хочет обменять Трамп

Почему Россия раздражена

Как отметил Савостьянов, в течение последних 15 лет Китай вел иногда "подковерную" работу над тем, чтобы завладеть месторождениями редкоземельных металлов по всему миру. Это происходило и в Африке, и в Азии, и даже в Австралии. Известно, что эти металлы являются важными для современных технологий.

Соединенные Штаты не собираются отдавать предпочтение Китаю. И Украина тут может действительно серьезно помочь. Это заставляет Кремль упасть в истерику. Если Штаты начнут вкладываться в инфраструктуру, то соответственно и защищать ее в случае угроз.

Видим нервную реакцию в Кремле. Если будут построены заводы с различными технологиями США, то там уже позаботятся о неуязвимости. В этом случае "Орешником" не получится помахать. Придется смириться с реальностью. Такое решение будет одной из важнейших гарантий стабильности послевоенной Украины,

– сказал Савостьянов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к инвестициям США в полезные ископаемые. Наше государство готово сотрудничать в этом направлении.