Про це 24 Каналу розповів засновник руху "Демократическая Россия" Євген Савостьянов. На його думку, пропозиція Трампа є вигідною для України. Так наша держава увійде в орбіту економічних інтересів Сполучених Штатів. Це дасть, окрім грошей, інші важливі бонуси.

До теми Що таке рідкісноземельні метали, які хоче обміняти Трамп

Чому Росія роздратована

Як наголосив Савостьянов, упродовж останніх 15 років Китай вів інколи "підкилимну" роботу над тим, аби заволодіти родовищами рідкоземельних металів по всьому світу. Це відбувалося і в Африці, і в Азії, і навіть в Австралії. Відомо, що ці метали є важливими для сучасних технологій.

Сполучені Штати не збираються віддавати перевагу Китаю. І Україна тут може дійсно серйозно допомогти. Це змушує Кремль впасти в істерику. Якщо Штати почнуть вкладатися в інфраструктуру, то відповідно й захищатимуть її в разі загроз.

Бачимо нервову реакцію в Кремлі. Якщо будуть збудовані заводі з різними технологіями США, то там вже потурбуються про невразливість. У цьому випадку "Орєшніком" не вийде помахати. Доведеться змиритися з реальністю. Таке рішення буде однією з найважливіших гарантій стабільності післявоєнної України,

– сказав Савостьянов.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до інвестицій США у корисні копалини. Наша держава готова співпрацювати в цьому напрямку.