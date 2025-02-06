Такое мнение 24 Каналу высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что Украина таким образом получит не только американскую помощь. Между тем в Кремле надеются, что президент США ограничит поддержку нашей страны.

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Преимущества продажи Трампу редкоземельных металлов

По словам инвестиционного банкира, идея Трампа является прекрасной. Она может принести Украине 2 преимущества:

Американскую военную помощь;

Значительные американские инвестиции в добычу украинских металлов, в частности, редкоземельных.

Эти металлы лежали ненужные 30 лет. А сейчас мы продали это Трампу как супер идею. Это блестяще,

– подчеркнул Фурса.

Проблема с редкоземельными металлами заключается в том, что процесс их добычи является очень дорогим. Поэтому если одна из американских компаний это сделает – это принесет сотни миллионов долларов инвестиций с ее стороны, чтобы начать бизнес в Украине.

Заметьте! Владимир Зеленский отреагировал на идею Трампа, назвав ее справедливой и вполне реальной. Он также отметил, что часть залежей полезных ископаемых осталась на оккупированных Россией территориях.

Между тем в Кремле раскритиковали идею президента США. Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это предложение "покупкой помощи", лучшим вариантом, по его мнению, якобы было бы полное прекращение помощи Киеву.

Инвестиционный банкир объяснил, что Кремлю "наплевать" на сами металлы и добычу их в нашей стране американскими компаниями. Таким заявлением россияне надеются, что Трамп ограничит поддержку Украины.