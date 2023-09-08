Об этом 24 Каналу заявил казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов, отметив, что обычно подобные договоренности заранее прорабатываются с двух сторон. К слову, Эрдоган и Путин встретились в России 4 сентября.

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"Поэтому, когда говорится, что Эрдоган приехал и "демонстрировал недовольство" – это заблуждение. Ведь и Запад, и Эрдоган заранее знали об итогах этой встречи", – подчеркнул казахстанский политик.

Аблязов добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев уже с готовым пакетом помощи. Ведь, чтобы этот дипломатический вояж состоялся в таком контексте, Блинкен должен был заранее знать, какая позиция будет у российского диктатора на встрече с президентом Турции.

Когда Эрдоган может изменить свою позицию: смотрите видео

"Дипломатическая закуска"

Лидер движения "Демократический выбор Казахстана" отметил, что поставки 1 миллиона тонн зерна – это не так много. Ведь в прошлом году страна-агрессор экспортировала 60 миллионов тонн зерна.

К слову, Турция за прошлый год имела торговый оборот на 62 миллиарда долларов. Поэтому поставка 1 миллиона тонн зерна – это так называемая "дипломатическая закуска" и не более.

Видно, что Эрдоган балансирует между Западом и Путиным. Почему? Потому что действительно растет торговля. За прошлый год она выросла более чем на 80%. Больше ни с одной страной такого торгового оборота, такого роста у Турции нет,

– сказал Мухтар Аблязов.

Соответственно, так Турция может получать для себя прибыль.

Как можно изменить позицию президента Турции

Все заявления Реджепа Эрдогана по поводу того, что Украина должна "смягчить позиции" относительно подключения SWIFT к "Россельхозбанку" и требование Путина запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса – вообще неприемлемы, убежден политик.

Украина насчёт этого имеет четкую позицию. А вот президент Турции может свою позицию изменить только тогда, когда его союзники с НАТО будут иметь достаточно жесткую позицию. Сейчас все к этому идет.

"Это вопрос транзита грузов через проливы Босфор и Дарданеллы. Я думаю, что скоро все это в комплексе проявится", – сказал лидер движения "Демократический выбор Казахстана".

Он отметил, что сейчас многие эксперты обсуждают, что, для того, чтобы российский диктатор стал другим, нужно, чтобы Черное море было закрыто для всех – в частности, Путина и российского экспорта. Чтобы Эрдоган на это согласился, нужны убедительные доводы.

Какие аргументы нужны Эрдогану

Реджеп Эрдоган, по мнению казахстанского политика, представляет интересы не только Турции. За его спиной Запад. Объем торговли только с европейскими странами составляет более 50% торгового оборота Турции. К тому же эта страна – член НАТО. Турецкая экономика больше зависит от западной, чем от российской.

"Аргументов у Запада выше крыши, чтобы Эрдоган занял более четкую позицию", – сказал казахстанский политик.

Определенная угроза со стороны Путина эскалировать ситуацию приводит еще больше к тому, что Запад занимает более осторожную позицию. Так ООН уполномочили, чтобы она открыла возможность "подключения SWIFT к "Россельхозбанку".

Были соответствующие заявления, что никто не препятствует экспорту российской сельскохозяйственной продукции. Это свидетельствует о том, что Запад еще не занял жесткой позиции. Как только он займет – Эрдоган тоже изменится,

– подчеркнул Мухтар Аблязов.

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