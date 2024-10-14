Ребят от 16 до 25 лет, которые будут получать паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег"

Кабмин принял постановление, которое открывает возможность автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. В ТЦК объяснили, что это означает.

Так, в Донецком областном ТЦК и СП отметили, что отныне данные о ребятах от 16 до 25 лет автоматически будут попадать в реестр "Оберег" в случае оформления паспорта.

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Автоматическое обновление данных из других реестров

Молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информация будет автоматически собираться из других государственных реестров, что сэкономит время как для работников ТЦК, так и для самих призывников,

– указывают в военкомате.

Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы. Отмечается, что это поможет избежать случаев, когда повестки направляются умершим лицам или тем, кто находится под стражей. Также благодаря этому решению удастся исправить ошибки в персональных данных.

Молодые люди от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Оберег" без необходимости прохождения ВВК. Это будет касаться и тех, кто проживает за границей.