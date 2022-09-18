В МВД рассказали, когда может заработать реестр оружия в Украине

23 февраля Верховная Рада поддержала законопроект об обращении огнестрельного оружия среди гражданских украинцев. Так, должен быть соответствующий реестр оружия.

Реестр оружия в Украине может заработать в октябре

Заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко заявил, если в ближайшее время законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" не будет принят, то МВД до конца октября запустит Единый реестр оружия.

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Это сделают следующим образом: внесут соответствующие изменения в ведомственные подзаконные нормативные акты.

Реестр находится в опытной эксплуатации, процедуры и процессы, которые автоматизирует система, тестируются. Если соответствующий закон в ближайшее время принят не будет, до конца октября запускаем Единый реестр оружия в промышленную эксплуатацию уже с тем набором сервисов, которые готовы и возможны к настоящему времени,

– заявил он.

По словам Бондаренко, Реестр сможет полноценно заработать уже в конце октября, и граждане смогут:

видеть в нем информацию о себе,

понимать актуальность терминов по документам,

получать новые сервисы и так далее.

Замминистра пояснил, что система будет документировать полный жизненный цикл оружия – от его импорта или производства до продажи и уничтожения. По его мнению, это будет способствовать созданию условий для предотвращения ее незаконного обращения.

Как будет действовать Реестр

Бондаренко добавил, что функционал Реестра предполагает создание электронного кабинета владельца оружия. Через этот кабинет лицо может подавать заявку на приобретение и хранение оружия, смену места хранения, проводить актуализацию данных и осуществлять другие обязательные процедуры.

Реестр будет содержать информацию об единице оружия, его регистрационном номере, образце отстрелянного шара, а также ФИО лица, дате и месте рождения, фото.

Кроме того, по информации чиновника, когда МВД будет вводить Реестр уже в промышленную эксплуатацию, министерство получит сертификат о защищенности системы от несанкционированного доступа – так называемый аттестат соответствия комплексной системы защиты информации, который выдает Госспецсвязи.

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