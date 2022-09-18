Реєстр зброї в Україні може запрацювати у жовтні

Заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко заявив, якщо найближчим часом законопроєкт №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю" не буде прийнятий, то МВС до кінця жовтня запустить Єдиний реєстр зброї.

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Це зроблять у такий спосіб: внесуть відповідні зміни до відомчих підзаконних нормативних актів.

Реєстр наразі перебуває в дослідній експлуатації, процедури й процеси, які автоматизує система, тестуються. Якщо відповідного закону найближчим часом прийнято не буде, до кінця жовтня запускаємо Єдиний реєстр зброї у промислову експлуатацію вже з тим набором сервісів, які готові та можливі на цей час,

– заявив він.

За словами Бондаренка, Реєстр зможе повноцінно запрацювати вже у кінці жовтня, і громадяни зможуть:

бачити у ньому інформацію про себе,

розуміти актуальність термінів щодо документів,

отримувати нові сервіси тощо.

Заступник міністра пояснив, що система буде документувати повний життєвий цикл зброї – від її імпорту чи виробництва до продажу та знищення. На його думку, це сприятиме створенню умов запобігання її незаконному обігу.

Як діятиме Реєстр

Бондаренко додав, що функціонал Реєстру передбачає створення електронного кабінету власника зброї. Через цей кабінет особа може подавати заявку на придбання та зберігання зброї, зміну місця зберігання, проводити актуалізацію даних та здійснювати інші обов'язкові процедури.

Реєстр міститиме інформацію про одиницю зброї, її реєстраційний номер, зразок відстріляної кулі, а також ПІБ особи, дату та місце народження, фото.

Крім того, за інформацією чиновника, коли МВС вводитиме Реєстр уже в промислову експлуатацію, то міністерство отримає сертифікат про захищеність системи від несанкціонованого доступу – так званий атестат відповідності комплексної системи захисту інформації, який видає Держспецзв'язку.

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