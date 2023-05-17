Быстрого решения не будет: как Украина может получить замороженные российские активы
Соглашение о реестре ущерба от агрессии России одобрили 43 государства на саммите Совета Европы. Но это лишь предварительный шаг, чтобы получить компенсацию от страны-агрессора.
Об этом 24 Каналу заявил политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что в этом реестре будет зафиксирован реальный физический ущерб, возникший в результате военной агрессии России. Впрочем, предстоят и дальнейшие шаги.
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"В чем проблема – невозможно конфисковать. Не просто заморозить, арестовать на время российские активы, а невозможно их конфисковать в пользу Украины", – сказал политолог.
Есть проблема
Чтобы это сделать, нужны изменения в законодательствах некоторых стран. К примеру, в Германии для этого нужно внести изменения в Конституцию. А это, считает Фесенко, не так-то просто.
Одна из главных проблем – это вопрос частной собственности. Для того чтобы отдавать чьи-то деньги, не просто их арестовывать, а отдать другой стороне. Думаю, понадобятся судебные решения,
– рассказал Владимир Фесенко.
Он отметил, что надежды на то, что это соглашение является просто политическим решением и можно будет просто забрать российские деньги и передать Украине – упрощенное восприятие.
"Я не раз слышал такой аргумент, что, мол, "это долго". Да, но, слушайте, других быстрых решений не будет", – убежден он.
Фесенко подчеркнул, что нужно понимать, что страны Запада – это страны верховенства права, поэтому там работает принцип частной собственности даже тогда, когда речь идет о стране-агрессоре. Именно поэтому будут и необходимы существенные изменения в законодательствах или судебные процедуры.
Как Украина может получить замороженные российские активы: смотрите видео
Что нужно, чтобы Украина получила компенсации
Политолог добавил, что уже есть первое важное решение от Арбитражного суда в Гааге.
"Решение в пользу Украины по Крыму. По активам "Нафтогаза", по активам Украины. Когда, фактически, Россия захватила эти украинские активы", – объяснил он.
По мнению Владимира Фесенко, впоследствии эти судебные решения можно будет использовать для того, чтобы брать в компенсации Украине арестованные российские активы. Он отметил, что украинское государство уже нарабатывает методики, как это сделать.
"И здесь нужно привлекать наших партнеров в разных странах мира, ведь ситуация разная, в юридическом смысле. В США, в Великобритании, в Германии, почти в каждой стране, есть большие российские активы", – подытожил политолог.
Что известно о реестре убытков
- Декларацию о создании ущерба от агрессии России подписали на саммите Совета Европы, который провели в Рейкьявике. Такое решение откроет путь к возмещению.
- Соглашение поддержали 43 государства. В частности, все государства G7 – среди которых есть страны, не являющиеся членами Совета Европы. В общей сложности в СЕ 46 членов. Однако 7 из них решили не приобщаться к "антироссийской" декларации.
- Документ предусматривает создание базы данных, чтобы зафиксировать ущерб, нанесенный страной-агрессором. Кроме того, там будут финансовые претензии к России от пострадавших.