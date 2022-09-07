"Референдумом" еще не пахнет, а россия уже мечтает о 80%: как противодействовать врагу

Оккупанты не могут даже сымитировать "референдум" в Херсонской области. Несмотря на это, рассказывают о новых датах фейкового голосования и прогнозируют "заоблачную" явку.

ВСУ и местные силы сопротивления не дают россиянам подготовить фейковое голосование. Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Кстати Из-за загадочных "определенных событий": оккупанты снова переносят псевдореферендум на Херсонщине

Оккупанты могут объявить какое-то действие, но суть псевдореферендума – это, все же, имитация некоей легитимности процесса.

Юсов отметил, что международное сообщество отвергнет даже саму попытку подобного "референдума". Захватчики уже понимают бесперспективность даже попыток этого действа.

Оккупанты готовят "независимых наблюдателей"

Для легитимизации псевдореферендумов на международной арене россияне готовят "независимых наблюдателей". Таким образом, хотят создать картинку. Среди них должны быть и граждане Евросоюза.

Кого хотят привлечь:

Депутата парламента федеральной земли Берлин от партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдеманна,

Представителя партии "Альтернатива для Германии" и бывшего депутата Бундестага Ульриха Эме,

Главу "представительства" так называемой квазиреспублики в Турине и регионального советника партии "Братья Италии" Маурицио Марроне,

Соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро,

Главу партии "Сербская Лига" Александра Джурджева.

Россияне надеются на 80% явки

Несмотря на это, коллаборанты рассказывают, что явка на "референдуме" ожидается до 80%. В Кремле хотят провести псевдоголосование до конца осени. Российские СМИ называют одну из возможных дат – 4 ноября. Говорят, что все будет зависеть от ситуации на фронтах.

Как противодействовать врагу

Украинские власти просят всех жителей Херсонщины, кому известна достоверная информация о действиях, связанных с подготовкой этого шоу, оперативно сообщать СБУ.

В частности, данные о подготовке помещений под размещение избирательных комиссий, завоз бюллетеней, формирование "комиссий".

Пора менять сценарий террористов

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на планы оккупантов относительно 4 ноября. Он назвал это новым проектом от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая".

Пора менять сценаристов,

– подчеркнул Подоляк.

Прежде чем лезть с "референдумами" в другие страны, он посоветовал россии попытаться провести честные выборы хотя бы в пределах Садового кольца.

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