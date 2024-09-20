Польша является членом ЕС и НАТО и должна хорошо понимать, что в вопросах международного права не существует альтернатив. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что стороны должны придерживаться всех согласованных норм.

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Почему предложение Сикорского недопустимо

Украина услышала предложение от главы внешнеполитического ведомства страны ЕС и НАТО передать суверенную украинскую территорию под мандат ООН. Хотя Крым в соответствии со всеми международными договорами является в составе Украины.

К тому же Сикорский предлагает провести референдум на территориях, которые десятилетия назад были признаны украинскими. Там до сих пор проживают украинцы, крымские татары и другие народы, которые хотят видеть себя в составе независимой Украины.

Кроме юридической бессодержательности этого заявления, мы видим еще и политический контекст. Его использует Россия для своих пропагандистских целей. Ведь такими словами господин Сикорский ставит под сомнение территориальную целостность Украины,

– подчеркнул Максим Джигун.

Даже не может идти речь о референдуме в стране, которая находится в состоянии войны, а часть ее территорий оккупированы. К тому же Крым оккупирован более 10 лет назад. Проводить там любые референдумы вообще недопустимо.

Стоит вспомнить, что после окончания Второй мировой войны, в Германии не проводились выборы в течение нескольких политических циклов. Союзники понимали, что это общество глубоко зомбировано и пережило сложное влияние на сознание. А сегодня в Крыму есть большое влияние российской агентурной сети,

– отметил политолог.

Он добавил, что заявление Сикорского является антиукраинским и антиевропейским. Оценку ему должны дать другие европейские коллеги главы МИД, чтобы в будущем они не повторялись. Ведь это слова только одного политика, впрочем они опасны для дальнейшего единства наших международных партнеров.

Напомним, Радослав Сикорский заявил, что Крым является символически важным для России, но это стратегически значимая территория Украины. Поэтому предложил передать его под мандат ООН для подготовки референдума. По мнению министра, так можно будет "отложить это на 20 лет".