Польща є членом ЄС і НАТО й має добре розуміти, що у питаннях міжнародного права не існує альтернатив. Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що сторони мають дотримуватися всіх погоджених норм.

До теми Це не предмет для обговорення та компромісів, крапка, – МЗС про статус Криму для України

Чому пропозиція Сікорського неприпустима

Україна почула пропозицію від очільника зовнішньополітичного відомства країни ЄС І НАТО передати суверенну українську територію під мандат ООН. Хоча Крим відповідно до всіх міжнародних договорів є у складі України.

До того ж Сікорський пропонує провести референдум на територіях, які десятиліття тому були визнані українськими. Там досі проживають українці, кримські татари та інші народи, які хочуть бачити себе у складі незалежної України.

Окрім юридичної беззмістовності цієї заяви, ми бачимо ще й політичний контекст. Його використає Росія для своїх пропагандистських цілей. Адже такими словами пан Сікорський ставить під сумнів територіальну цілісність України,

– підкреслив Максим Джигун.

Навіть не може мовитись про референдум у країні, яка перебуває у стані війни, а частина її територій окуповані. До того ж Крим окупований понад 10 років тому. Проводити там будь-які референдуми взагалі неприпустимо.

Варто згадати, що після закінчення Другої світової війни, у Німеччині не проводились вибори впродовж декількох політичних циклів. Союзники розуміли, що це суспільство є глибоко зомбоване та пережило найскладніший вплив на свідомість. А сьогодні в Криму є великий вплив російської агентурної мережі,

– зауважив політолог.

Він додав, що заява Сікорського є антиукраїнською та антиєвропейською. Оцінку їй мають дати інші європейські колеги глави МЗС, щоб у майбутньому вони не повторювалися. Адже це слова лише одного політика, втім вони є небезпечними для подальшої єдності наших міжнародних партнерів.

Нагадаємо, Радослав Сікорський заявив, що Крим є символічно важливим для Росії, але це стратегічно значуща територія України. Тому запропонував передати його під мандат ООН для підготовки референдуму. На думку міністра, так можна буде "відкласти це на 20 років".