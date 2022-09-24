Мариупольцы возложили цветы к подножию памятника Шевченко прямо перед палаткой для "голосования"

В Мариуполе 24 сентября местное сопротивление возложило цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Это произошло у палатки для "голосования" в так называемом "референдуме".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что "оккупанты были в восторге и не знали, что делать".

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Обожаю креативность своего города и наших героических горожан,

– подчеркнул Андрющенко.

Он также обнародовал видео с цветами у памятника.

На "референдум" никто не идет

Российские пропагандисты пытаются снимать показательные видео псевдореферендума в Мариуполе. Они ходят по улицам и призывают людей "голосовать". Однако никто даже не выходит из домов.

Что известно о псевдореферендумах

Российские захватчики начали псевдореферендумы на оккупированных территориях. Фейковые "голосования" стартовали в Мариуполе . В городе людей ловят прямо посреди улиц и заставляют "голосовать" . Андрющенко рассказывал, что оккупанты установили в городе несколько "избирательных палаток" на месте "мобильных душ".

На "участках" на самом деле нет людей. Однако для "результатов" это не имеет никакого значения. оккупанты нарисуют любые цифры.

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