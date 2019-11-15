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      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ

      Референдум о продаже земли иностранцам состоится до 2024 года, – Разумков

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      Разумков анонсировал проведение референдума об открытии рынка земли для иностранцев до 2024 года
      Разумков анонсировал проведение референдума об открытии рынка земли для иностранцев до 2024 года / Getty Images

      Референдум о продаже украинской земли иностранцам может произойти раньше 2024 года. Украинцам еще надо самим увидеть, как на самом деле будет работать рынок земли.

      "Референдум состоится и только после того, как украинское общество определится, что оно готово или не готово привлечь и дать возможность иностранцам покупать землю украинскую или продавать корпоративные права. Тогда этот рынок будет открыт и для иностранцев, но после референдума", – заявил в эфире программы "Право на власть" председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

      Узнайте, почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона

      Плюс – будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, и после этого, ориентируясь уже не в мифах, а в том, что видят вокруг себя, они будут определяться, надо ли позволять, чтобы к нам пришли там французы, поляки,
      – добавил спикер парламента.

      Разумков напомнил, что надо еще дождаться, чтобы в Украине приняли закон о референдуме: "Это может быть раньше. Я думаю, что это может произойти раньше, чем 2024".

      ринок землі думка українців продаж землі іноземцям референдум опитування статистика
      На сегодня большинство украинуцев выступают против того, чтобы землю покупали иностранцы / Инфографика 24 канала

      Что известно о законопроекте относительно рынка земли?

      Рада 13 ноября предварительно одобрила законопроект, который открывает рынок земли в Украине. Если документ одобрят окончательно, то с 1 октября 2020 года можно будет продавать землю сельскохозяйственного назначения государственной или частной собственности.

      • Купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах.
      • Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.
      • Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.
      • Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, смогут покупать земли в случае, если за это на соответствующем референдуме проголосует украинский народ.

      Читайте также: В Украине выведут из госсобственности земли за пределами населенных пунктов и ликвидируют Госгеокадастр

      blog_ava
      Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона
      сегодня
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Дмитрий Разумков Новости политики Референдум Рынок земли Законодательство
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