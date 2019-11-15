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      Референдум про продаж землі іноземцям відбудеться до 2024 року, – Разумков

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      Разумков анонсував проведення референдуму про відкриття ринку землі для іноземців до 2024 року
      Разумков анонсував проведення референдуму про відкриття ринку землі для іноземців до 2024 року / Getty Images

      Референдум про продаж української землі іноземцям може відбутися раніше 2024 року. Українцям ще треба самим побачити, як насправді працюватиме ринок землі.

      "Референдум відбудеться і тільки після того, як українське суспільство визначиться, що воно готове або не готове залучити і дати можливість іноземцям купувати землю українську або продавати корпоративні права. Тоді цей ринок буде відкритий і для іноземців, але після референдуму", – заявив в ефірі програми "Право на владу" голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

      Дізнайтеся, чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону

      Плюс – буде перехідний етап, коли українські громадяни побачать, як працює ринок землі, і після цього, орієнтуючись вже не в міфах, а в тому, що бачать навколо себе, вони будуть визначатися, чи треба дозволяти, щоб до нас прийшли там французи, поляки,
      – додав спікер парламенту.

      Разумков нагадав, що треба ще дочекатися, щоб в Україні схвалили закон про референдум: "Це може бути раніше. Я думаю, що це може відбутися раніше, ніж 2024 рік".

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      На сьогодні більшість україцнів виступають проти того, щоб землю купували іноземці / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі?

      Рада 13 листопада попередньо схвалила законопроєкт, який відкриває ринок землі в Україні. Якщо документ схвалять остаточно, то з 1 жовтня 2020 року можна буде продавати землю сільськогосподарського призначення державної чи приватної власності.

      • Купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах.
      • Ті, хто орендують ділянку, зможуть викупити землю першими.
      • Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.
      • Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, зможуть купувати землі у разі, якщо за це на відповідному референдумі проголосує український народ.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Законодавство Ринок землі Референдум
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