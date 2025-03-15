Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час брифінгу 15 березня.

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Що відомо про плани Росії в Україні

Зеленський розповів, що в планах Росії – оточити українських військових на Курському напрямку, але на території України.

Важливо, що наші війська це знають, командування знає, де вони це хочуть зробити. Вони (росіяни – 24 Канал) хочуть максимальну присутність на території України, нічого нового тут немає,

– зазначив президент.

Крім того, він додав, що партнери володіють супутниками, "хай подивляться, де росіяни накопичують війська і куди вони направлені".

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування української ракети "Довгий Нептун". Її дистанція ураження – 1 000 кілометрів.