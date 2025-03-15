Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время брифинга 15 марта.

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Что известно о планах России в Украине

Зеленский рассказал, что в планах России – окружить украинских военных на Курском направлении, но на территории Украины.

Важно, что наши войска это знают, командование знает, где они это хотят сделать. Они (россияне – 24 Канал) хотят максимальное присутствие на территории Украины, ничего нового здесь нет,

– отметил президент.

Кроме того, он добавил, что партнеры обладают спутниками, "пусть посмотрят, где россияне накапливают войска и куда они направлены".

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил об успешном применении украинской ракеты "Длинный Нептун". Ее дистанция поражения – 1 000 километров.