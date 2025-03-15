Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Настав час для "плану Б": як Трамп відреагує на вимоги Путіна щодо 30-денного перемир'я

Що відомо про випробування ракети "Нептун"

Володимир Зеленський зазначив про суттєві результати української ракетної програми.

"Довгий Нептун" пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів,

– розповів президент.

Він подякував українським розробникам, виробникам і військовим. Зеленський зазначив, що продовжується робота заради гарантування української безпеки.

Також український гарант заслухав доповідь Олександра Сирського щодо фронту. Як зазначив Зеленський, ситуація на Покровському напрямку стабілізована. Щодо Курської області, то операція Сил оборони у визначених районах продовжується.

"Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає", – наголосив президент.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що вздовж нашого східного кордону України російська армія накопичує сили. За словами президента, це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області. Командування це розуміє й буде протидіяти.

"Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі. Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону". – сказав президент.