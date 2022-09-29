"Для россиян – это шоу": почему путин не спешит присоединять к россии оккупированные территории

Россия быстро провела фейковые "референдумы" на оккупированных территориях. Однако кремль не спешит присоединять эти области к своей территории. Эксперты предполагают, что это делают специально, чтобы устроить очередное шоу россиянам.

Об этом 24 каналу сказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он говорит, что путин понимает, что даже если он назовет оккупированные территории русскими, война все равно продолжится. Поэтому спешка мало на что влияет.

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"Возможно кремль видит в этом смысл, потому что он разгоняет эти "информационные волны" о том, что были референдумы, перед этим была мобилизация. Это сообщение "разыгрывают" по несколько раз, а затем объявят о том, что после референдумов и мобилизации вроде бы есть успехи", – сказал Солонтай.

По его словам, обычным россиянам трудно сопоставить такое понятие, что люди, которые мобилизируют сейчас, еще далеко от линии фронта, а также то, что эти территории были оккупированы ранее.

Они смотрят по телевизору на войну в Украине как на шоу, будто это где-то далеко. И для них важно подавать сценарий. Для них – это спектакль. Поэтому, возможно, режиссура в кремле считает необходимым сейчас притормозить, пока пошла информационная волна о "референдумах",

– считает эксперт.

Он добавил, что параллельно кремль еще "сбивает" информационную волну, которая пошла по неконтролируемым каналам коммуникации, ведь недовольство мобилизацией на пике.

"А для Украины это означает, что у нашего народа и ВСУ остался такой люфт времени, когда мы можем продолжать освобождать наши территории и чихать на все заявления и угрозы путина ", – ответил Солонтай.

Солонтай о псевдореферендумах и мобилизации в россии: видео



По его мнению, глава кремля как раз и пытается нас отвлечь этими заявлениями и угрозами, но позже, когда подойдут новобранцы-мобилизованные, они будут пытаться заваливать нас силой и массой.

Поэтому сейчас в этот промежуток, перед тем, как они придут большой массой, у нас есть та ситуация, которая была – ведь все эти "референдумы" возникли после успешного контрнаступления наших ВСУ. Это привело к панической реакции и они дали "спусковой крючок" по псевдореферендумам,

– заявил он.

Эксперт добавил, что раньше там откладывали, потому что думали, что захватят полностью Херсонскую и Запорожскую область, а затем будут проводить референдумы. Но они решили это сделать, когда поняли, что теряют территорию.

"Существующая ситуация показывает, что эти "референдумы" россияне хотели использовать для небольшого испуга и сдерживания, чтобы получить хоть какую-то паузу. Но в результате – остались ни с чем и наше контрнаступление продолжается", – подытожил он.

Когда кремль "присоединит" захваченные территории