Про це 24 каналу сказав директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Віе каже, що путін розуміє, що навіть якщо він назве окуповані території російськими, війна все одно продовжиться. Тому поспіх мало на що впливає.

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"Можливо кремль бачить в цьому сенс, бо він розкладають ці "інформаційні хвилі" про те, що були референдуми, перед цим була мобілізація. Це повідомлення "розіграють" по кілька разів, а потім оголосять про те, що після референдумів та мобілізації начебто є успіхи", – сказав Солонтай.

За його словами, звичайним росіянам важко співставити таке поняття, що люди, які мобілізовують зараз, ще далеко від лінії фронту, а також те, що ці території були окуповані раніше.

Вони дивляться по телевізору на війну в Україні, як на шоу, ніби це десь далеко. І для них важливо подавати сценарій. Для них – це ніби вистава. Тому, можливо, режисура в кремлі вважає за необхідне зараз пригальмувати, поки пішла інформаційна хвиля про "референдуми",

– вважає експерт.

Він додав, що паралельно кремль ще "збиває" інформаційну хвилю, яка пішла через неконтрольованими каналами комунікації, адже незадоволення мобілізацією наразі на піку.

"А для України це означає, що в нашого народу та ЗСУ залишився такий люфт часу, коли ми можемо продовжувати звільняти наші території і чхати на всі заяви і погрози путіна", – відповів Солонтай.

Солонтай про псевдореферендуми та мобілізацію в росії: відео



На його думку, глава кремля якраз і намагається нас відволікти цими заявами та погрозами, але пізніше, коли підійдуть новобранці-мобілізовані, вони будуть пробувати завалювати нас силою та масою.

Тому зараз в цей проміжок, перед тим, як вони прийдуть великою масою, в нас є та ситуація, яка була – адже ці всі "референдуми" виникли після успішного контрнаступу наших ЗСУ. Це призвело до панічної реакції і вони дали "спусковий гачок" по псевдореферендумах,

– заявив він.

Експерт додав, що раніше там відкладали, бо думали, що захоплять повністю Херсонську та Запорізьку область, а тоді будуть проводити референдуми. Але вони вирішили це зробити, коли зрозуміли, що втрачають території.

"Ситуація, яка є, показує, що ці "референдуми" росіяни хотіли використати для невеликого переляку та стримування, щоб отримати хоч якусь паузу. Але в результаті – спіймали "облизня" і наш контрнаступ триває", – підсумував він.

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