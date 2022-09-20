Из-за российских "референдумов" Украине только быстрее будут давать оружие, – Подоляк
Действия россиян на временно оккупированных территориях не оказывают никакого юридического действия. Эти псевдореферендумы не имеют никакого смысла, особенно для людей, живущих в цивилизованном мире.
Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что, по его мнению, такое поведение россии действительно может ускорить переговорный процесс по ускорению и увеличению предоставления определенного оружия нам.
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И я думаю, что такое оружие мы можем получить гораздо быстрее, чем мы должны были получить,
– убежден Михаил Подоляк.
"С одной стороны – освобождена Харьковщина и такие города, как Изюм или Купянск, где военные преступления россиян были страшного и массового характера", – добавляет он.
По его словам, мир понимает, что россия хочет использовать "референдумы", чтобы хоть как-то наработать себе "баллов" в переговорах и давить на Украину.
Также мир понимает, отмечает Подоляк, что на этих временно оккупированных территориях россия после себя оставит немало военных преступлений, резюмирует он.
Детальнее о призрачных планах путина в разговоре с Михаилом Подоляком: смотрите видео
Оккупанты твердят о "референдумах" из-за провалов на фронте
В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что новое обострение "референдумной" темы связано с поражениями на фронте. Однако проведение псевдореферендумов закроет любую возможность для переговоров и усилит западную поддержку Украины.
Кстати, пластинку о "референдумах" подхватили пропагандисты. Например, симоньян заявляет, что эта неделя знаменует "скорую победу россиян или ядерную войну".
Со стороны международного права все российские "голосования" – обычная фикция, которая не изменит курса на деоккупацию.