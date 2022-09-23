"Ходит толпа с автоматами": как украинцев заставляют "голосовать" на псевдореферендумах
23 сентября на временно оккупированных территориях захватчики начали проводить псевдореферендумы. Украинцы стали заложниками россиян – оккупанты ходят с автоматами и заставляют их "голосовать".
Об этом украинцы с временно оккупированных территории рассказали 24 каналу. Оставшиеся на этих территориях отмечают – они не предатели, а заложники.
Обратите внимание Как вести себя людям на оккупированных территориях, если оккупанты тянут на псевдореферендум
Оккупанты обходят квартиры и дома
По словам местных жителей, толпа вооруженных захватчиков обходит дома и квартиры – местных жителей заставляют "голосовать". К тому же людей заставляют выбирать именно вариант о "присоединении к россии".
Таким образом, те, кто не смог покинуть временно оккупированные территории, стали заложниками в руках россиян. Кроме того, местные жители опасаются, что их убьют или арестуют за отказ "голосовать" так, как это нужно оккупантам.
Если не выйду на связь – значит, меня расстреляли или заключили в тюрьму за то, что я отказался ставить галочку за россию,
– написал один из местных жителей.
Что делать жителям временно оккупированных территорий во время псевдореферендумов
На фоне незаконных "голосований" "Справка.инфо" опубликовала информационный бюллетень для жителей временно оккупированных территорий с рекомендациями по поводу того, как избежать участия в псевдореферендумах.
В частности, украинцам советуют не дать оккупантам возможности предъявить необходимый объем бюллетеней, собственноручно заполненных людьми. Пусть даже эти бюллетени будут играть только пропагандистскую роль и без юридической силы.
Также, если есть возможность, украинцам советуют выехать с временно оккупированных территорий или на время проведения псевдоголосования изменить свое место нахождения, чтобы как раз оккупанты не наведывались с оружием домой.
В то же время уклоняться от участия в "референдумах" советуют осторожно, ведь вопрос безопасности является приоритетным, поэтому если нет возможности отказаться, то следует помнить, что участие в этом "шабаше" не является уголовным нарушением.
Ответственность грозитза участие в избирательных комиссиях, агитацию и содействие проведению псевдоголосований.
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