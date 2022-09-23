"Ходит толпа с автоматами": как украинцев заставляют "голосовать" на псевдореферендумах

23 сентября на временно оккупированных территориях захватчики начали проводить псевдореферендумы. Украинцы стали заложниками россиян – оккупанты ходят с автоматами и заставляют их "голосовать".

Об этом украинцы с временно оккупированных территории рассказали 24 каналу. Оставшиеся на этих территориях отмечают – они не предатели, а заложники.

Обратите внимание Как вести себя людям на оккупированных территориях, если оккупанты тянут на псевдореферендум

Оккупанты обходят квартиры и дома

По словам местных жителей, толпа вооруженных захватчиков обходит дома и квартиры – местных жителей заставляют "голосовать". К тому же людей заставляют выбирать именно вариант о "присоединении к россии".

Таким образом, те, кто не смог покинуть временно оккупированные территории, стали заложниками в руках россиян. Кроме того, местные жители опасаются, что их убьют или арестуют за отказ "голосовать" так, как это нужно оккупантам.

Если не выйду на связь – значит, меня расстреляли или заключили в тюрьму за то, что я отказался ставить галочку за россию,

– написал один из местных жителей.

Что делать жителям временно оккупированных территорий во время псевдореферендумов

Оккупанты после поражения в Харьковской области срочно объявили о проведении псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Цель этого пропагандистского шоу – аннексия этих регионов и присоединение их к составу россии.

На фоне незаконных "голосований" "Справка.инфо" опубликовала информационный бюллетень для жителей временно оккупированных территорий с рекомендациями по поводу того, как избежать участия в псевдореферендумах.

В частности, украинцам советуют не дать оккупантам возможности предъявить необходимый объем бюллетеней, собственноручно заполненных людьми. Пусть даже эти бюллетени будут играть только пропагандистскую роль и без юридической силы.

Также, если есть возможность, украинцам советуют выехать с временно оккупированных территорий или на время проведения псевдоголосования изменить свое место нахождения, чтобы как раз оккупанты не наведывались с оружием домой.

В то же время уклоняться от участия в "референдумах" советуют осторожно, ведь вопрос безопасности является приоритетным, поэтому если нет возможности отказаться, то следует помнить, что участие в этом "шабаше" не является уголовным нарушением.

Ответственность грозитза участие в избирательных комиссиях, агитацию и содействие проведению псевдоголосований.

Жители временно оккупированных территорий бунтуют против псевдореферендумов: смотрите видео