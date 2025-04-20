Администрация Трампа хочет реорганизовать Госдеп: СМИ узнали детали

Проект распоряжения администрации Трампа предлагает радикальное сокращение и реструктуризацию Государственного департамента. Из структуры ведомства могут ликвидировать десятки должностей и департаментов.

Документ из 16 страниц предусматривает масштабные сокращения в частности тех, кто занимается вопросами климата, беженцев, демократии и Африки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Это театр одного зрителя – Дональда Трампа, – WP проанализировала, зачем Путину "перемирие"

У Трампа планируют большие изменения в Госдепартаменте США

План в частности включает ликвидацию Бюро международных организаций, которое курирует взаимодействие США с ООН, и резкое уменьшение дипломатического присутствия в Канаде.

В случае реализации, структура Госдепа будет сведена к четырем ключевым региональным бюро: Индо-Тихоокеанскому, Латиноамериканскому, Ближневосточному и Евразийскому. Посольства и консульства в ряде африканских стран к югу от Сахары могут быть закрыты как "неважные".

Среди других инициатив – отмена традиционной системы ротаций дипломатов: вместо этого они будут работать в назначенном регионе до завершения службы. Также планируется новый вступительный экзамен в дипслужбу с проверкой "соответствия внешнеполитическому видению президента" США Дональда Трампа, говорится в публикации.

Образовательные программы также не остались в стороне: стипендии, включая программу Фулбрайта, будут сведены к минимуму – только для магистров в сферах, касающихся нацбезопасности.

Пока неизвестно, будут ли все пункты документа реализованы. Если реформа вступит в силу в полном объеме, это станет самой масштабной трансформацией Госдепартамента за более чем два века его существования.