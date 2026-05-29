Поиск через налоговый номер и реформа ТЦК: в Раде обсуждают изменения в мобилизации в Украине

В парламенте уже обсуждают новый этап изменений, который может затронуть работу ТЦК и ответственность за нарушение мобилизационного законодательства. Некоторые инициативы могут представить ориентировочно через два месяца.

Обсуждение деталей – продолжается. Об этом ТСН.ua представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

Какие изменения в мобилизации готовят в Раде?

В Верховной Раде уже обсуждают возможный новый этап реформирования системы призыва. По словам отдельных депутатов, ориентировочно через два месяца могут быть представлены изменения, которые будут касаться как работы территориальных центров комплектования, так и ответственности за нарушение мобилизационного законодательства.

Соломия Бобровская отметила, что реформирование системы призыва рассматривается как отдельный этап и может быть реализовано позже. Среди возможных новаций обсуждается использование налогового номера как инструмента для выявления лиц, которые уклоняются от выполнения обязанностей или имеют неуплаченные штрафы. Однако, как подчеркивают депутаты, пока этот вопрос не находится в стадии официальных законодательных инициатив.

Отдельно отмечается, что в парламенте продолжаются дискуссии относительно возможного реформирования работы ТЦК с целью уменьшения конфликтных ситуаций при оповещении граждан в публичных местах. Также рассматривается вариант усиления ответственности для тех военнообязанных, которые получили повестки, но не явились по вызову. Среди других возможных изменений – пересмотр системы бронирования, однако окончательных решений пока не принято.

В то же время в Верховной Раде отмечают, что единой позиции относительно сроков и содержания реформ нет. Часть депутатов ожидает изменений уже в середине июня, другие прогнозируют их не раньше второй половины июля или начала августа.

В парламенте подчеркивают, что любые нововведения потребуют или принятия соответствующих законов Верховной Радой, или утверждения правительственными постановлениями.

Напомним, Министерство обороны Украины сообщили, что вводят новые правила обучения для мобилизованных. Новую систему разработали на основе опыта 151-го учебного центра с учетом потребностей современной войны.

продолжительность базовой общевойсковой подготовки остается неизменной – 51 день. В то же время программу обучения обновили, сделав ее более поэтапной: от простых навыков к более сложным, с ежедневной отработкой до автоматизма и акцентом на действиях в малых группах. Увеличили также количество часов тактической догоспитальной помощи, добавив 12 часов путем оптимизации программы.