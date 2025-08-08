Потребность в модернизации высших учебных заведений Украины – это не политическая прихоть, а следствие демографических и экономических изменений. Не имеет значения фамилия главы МОН или его заместителя, количество госуниверситетов в стране придется в ближайшее время сокращать. Частных самих по себе станет меньше, а в отношении государственных – придется принимать тяжелые политические решения.

Кто самый большой противник укрупнения ЗВО?

За последние 15 лет количество студентов в системе сократилось почти вдвое, однако сеть университетов осталась такой же. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

К теме Как профтехи готовят специалистов, в которых нуждается Украина сейчас

Мы оказались в ситуации, когда в стране действует 151 государственный ЗВО, но только 48 из них в этом году смогли привлечь более тысячи новых студентов. Если брать за ориентир оптимальный масштаб университета – не менее 5000 студентов – очевидно, что многие наши заведения уже очень скоро так или иначе окажутся в зоне риска. Но вопрос не только в укрупнении, как таковом.

В течение последних 18 месяцев, правительство по представлению МОН реорганизовало 12 высших учебных заведений путем их присоединения к более крупным университетам, с большим потенциалом развития.

Мы используем укрупнение не только как способ оптимизировать ресурсы, но и как возможность инвестировать в университеты. Каждый ЗВО, прошедший реорганизацию, получает доступ к 1,5 миллиона долларов прямых безвозвратных инвестиций на научное оборудование в рамках совместного со Всемирным банком проекта UIHERP. Это не о номинальном сокращении юридических регистраций, а стратегическая модернизация для создания конкурентоспособных образовательных центров.

Однако самое важное – модернизация сети означает и модернизацию управления. И здесь мы сталкиваемся с самым большим вызовом: сопротивлением тех руководителей, которые десятилетиями занимают должности и фактически приватизировали себе университеты. Есть случаи, когда государственные университеты превратились в семейные бизнесы. А есть и случаи уголовных злоупотреблений (об этом далее).

Именно поэтому, что имеем такие злоупотребления со стороны многих топ-чиновников государственных университетов, в 90% случаев проблемы с укрупнением – это не протест коллектива или студентов, а борьба за власть и ресурсы со стороны ректоров и их окружения, которые не готовы отойти.

После реорганизации часто оказываются те причины, по которым эти "администраторы" держались за кресла: от махинаций с землей и незаконных выплат премий "приближенным" до поддельных документов или торговли дипломами.

Какие махинации осуществляют в украинских университетах?

Конкретно, о чем речь? Возьмем несколько примеров схем, которые были раскрыты в процессе недавних реорганизаций.

В Одесском государственном экологическом университете завышена отчетность по количеству студентов-бюджетников, которые учились в заведении, более чем на 30%. В результате в 2023 году (до того, как заработало прозрачное формульное распределение бюджетных средств между учреждениями высшего образования), заведение незаконно получило почти 10 миллионов гривен дополнительного финансирования. После присоединения ОГЭКУ к Одесскому национальному университету имени Мечникова передано дело в правоохранительные органы.

завышена отчетность по количеству студентов-бюджетников, которые учились в заведении, более чем на 30%. В результате в 2023 году (до того, как заработало прозрачное формульное распределение бюджетных средств между учреждениями высшего образования), заведение незаконно получило почти 10 миллионов гривен дополнительного финансирования. После присоединения ОГЭКУ к Одесскому национальному университету имени Мечникова передано дело в правоохранительные органы. В киевском Государственном университете инфраструктуры и технологий (ГУИТ) в апреле 2024 года Государственная аудиторская служба раскрыла факт выплаты в течение 2022 – 2023 годов почти 7 миллиона гривен премий проректору, который выехал за пределы Украины. Это заведение присоединили к Национальному транспортному университету.

в апреле 2024 года Государственная аудиторская служба раскрыла факт выплаты в течение 2022 – 2023 годов почти 7 миллиона гривен премий проректору, который выехал за пределы Украины. Это заведение присоединили к Национальному транспортному университету. Во Львове, в процессе присоединения Львовского национального университета природопользования к Львовского национального университета ветеринарной медицины , удалось сменить руководство обоих заведений. В аграрном, в селе Дубляны под Львовом, неизменно царствовал ректор в течение 15 лет. В ветеринарном – более 10 лет. В обоих заведениях на балансах не маленькое количество земель – вместе более 1200 гектаров. Почему-то так случилось, что с новым руководством, после реорганизации, официальные доходы заведения от обработки этих земель в разы увеличились.

к , удалось сменить руководство обоих заведений. В аграрном, в селе Дубляны под Львовом, неизменно царствовал ректор в течение 15 лет. В ветеринарном – более 10 лет. В обоих заведениях на балансах не маленькое количество земель – вместе более 1200 гектаров. Почему-то так случилось, что с новым руководством, после реорганизации, официальные доходы заведения от обработки этих земель в разы увеличились. Недавно в Уманском государственном педагогическом университете , в процессе его присоединения к Уманскому национальному университету обнаружили, что у некоторых руководителей заведения было более 650 дней неиспользованного отпуска. На самом деле это формально не нарушение, если бы не то, что теперь увольнение этого проректора будет стоить государству почти две его годовые зарплаты. В связи с неиспользованными отпусками по всему заведению, предполагается финансовая проблема в сумме почти 30 миллионов гривен.

, в процессе его присоединения к Уманскому национальному университету обнаружили, что у некоторых руководителей заведения было более 650 дней неиспользованного отпуска. На самом деле это формально не нарушение, если бы не то, что теперь увольнение этого проректора будет стоить государству почти две его годовые зарплаты. В связи с неиспользованными отпусками по всему заведению, предполагается финансовая проблема в сумме почти 30 миллионов гривен. О финансовых (и других) махинациях в Одесской национальной юридической академии многие боятся говорить вслух. Сейчас вопрос присоединения этого заведения к Одесскому национальному университету имени Мечникова приостановлен в судах. Но когда, хочется верить, что все станет явное, в частности завышение количества бюджетников в этом заведении в 2023 году, и прямые убытки государству, к которым эти махинации привели. Чтобы не сомневались, суммы такие: получено финансирование, как на 2155 соискателей, фактически было 1048.

Примеров таких немало. Поэтому, когда ректоры и депутаты, которые их защищают, разрывают на себе рубашки, критикуя МОН по программе модернизации сети ЗВО, стоит относиться к их пафосу с определенным скепсисом.

Хочу подчеркнуть: реорганизация университета не влияет на студентов – их образовательные программы не закрываются, они их завершают без изменений в финансовых условиях. Реорганизация не лишает преподавателей работы, не оставляет без заработка технический персонал. Единственное существенное изменение – вместо двух администраций двух заведений остается одна. И именно это вызывает организованное сопротивление.

Рекомендуем В МОН рассказали, кто может получить грант на обучение в вузе в этом году

Истинная причина проблемы с укрупнением

Еще один свежий пример: ситуация в Киевском национальном университете технологии и дизайна (КНУТД). Подчеркиваю, что это заведение не в состоянии реорганизации и нет у МОН планов его присоединять к любому другому. Но модернизировать КНУТД крайне необходимо.

В этом заведении есть ректор, который в должности более 15 лет. Недавно закончился его контракт. В соответствии с законодательством, МОН объявило выборы нового ректора и на период избирательной кампании назначено исполняющего обязанности. То, что сам ректор подал документы на участие в выборах, непосредственно нарушая закон "О высшем образовании", которым установлен лимит двух сроков, оставляем "за скобками". Назначено и.о. ректора лицо, которое работало профессором этого университета 8 лет и там о ней были очень положительные отзывы.

И что произошло? На следующий день после представления и.о. ректора, бывший ректор закрыл на ключ свой кабинет, пытался вынести компьютеры, все документы. Полиция приезжала, произошло нечто похожее на некое маски-шоу – в университете! Ректор держится зубами за должность, запугивает коллектив. Очевидно на это есть какая-то причина, с которой должны еще разобраться правоохранители.

Почему этот пример? Потому что очень часто, когда речь идет о проблемах укрупнения, на самом деле речь должна идти не о надуманной проблеме отсутствия прозрачности МОН, а о реальной проблеме ректоров, которые на должностях уже десятилетиями, которые не хотят отходить от своих должностей. И у каждого такого ректора (так получается) "свой" депутат в Верховной Раде, который готов "защитить интересы коллектива".

Когда в университете, простите, пахнет нафталином, и ректор держится изо всех сил за свою должность, то это очевидно проблема. Когда депутат Верховной Рады рвет на себе рубашку ради этого ректора, проблема становится уже общенациональной.

90% проблем, которые были за последние два года с модернизацией сети, – это проблемы не с укрупнением как таковым, а проблемы ректоров, которые просто не могут отойти. Фактически во всех случаях после реорганизации всплывает причина их страха – махинации с землей в аграрных учреждениях, незаконно выплаченные заоблачные премии администрации университета, накопленные сотни дней отпусков, которые должны быть компенсированы, поддельные документы по количеству бюджетных студентов и соответственно, нецелевое использование средств, продажа дипломов через липовые спецсоветы. Все это выплывает на свет, и поэтому ректоры боятся. А депутаты их при этом защищают – публично и не только.