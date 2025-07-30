В ответ на кадровые вызовы страны команда МОН вместе с партнерами развернула масштабную программу трансформации образования, особенно профтехов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Если когда-то профтехи ассоциировались (порой до сих пор), как "план Б", куда шли по остаточному принципу, чтобы получить хоть какой-то диплом, то сейчас эти учебные заведения активно меняются: обновляют образовательные программы, модернизируют пространство, а обучают студентов высококвалифицированные мастера.

С 1 июля началась вступительная кампания в профтехи. Искренне радуюсь за тех, кто уже подал заявки и видит в Украине свой карьерный путь и перспективы. Надеюсь, что в этом году поступающие почувствуют и оценят изменения, ведь их ждут современные мастерские, новое оборудование, стиль и содержание.

Профтехи открыты для всех: молодежи после 9 и 11 классов, взрослых, ветеранов и ветеранок, для тех, кто вынужден был переехать. Для каждого, кто хочет овладеть профессией и начать новый этап в жизни. Только вдумайтесь, девушки и парни даже после 9 класса на базе профтеха могут выбрать интересное для себя практическое направление, получить профессию, быстрее интегрироваться в реальную жизнь и начать зарабатывать деньги как частные предприниматели или трудоустроенные.

Кого ищут работодатели?

По данным исследования KSE 2024 года "Рынок труда инженеров и рабочих с профессионально-техническим образованием, наиболее востребованные на рынке труда профессии, которыми можно овладеть в профтехах:

электромеханики и электромонтажники;

механики и монтажники сельскохозяйственных и промышленных машин;

станочники на производстве металло- и минералопродуктов;

водопроводчики и трубопроводчики;

механики и монтажники моторных транспортных средств;

рабочие, обслуживающие паровые машины (операторы, машинисты котельных);

горняки и карьерные рабочие.

Заглядывая в будущее – появляются новые тренды в профессиях, а именно:

технические специалисты с навыками работы с ИИ и роботами;

специалисты по возобновляемой энергетике;

специалисты по устойчивому строительству;

мультифункциональные специалисты в сфере обслуживания (электрик + механик, повар + диетолог);

работники сферы ухода (в связи со старением населения и возвращением раненых военных).

Сегодня в поисках работы традиционно молодежь без опыта и соответствующего образования. Теперь из-за войны значительно добавились женщины в возрасте 30 – 50 лет (обычно ВПО), ветераны или демобилизованные, мужчины от 50 лет, потерявшие работу из-за уничтожения предприятий, люди с инвалидностью, которые нуждаются в адаптированных программах.

В условиях войны, демографического кризиса и изменений на рынке труда – квалифицированные специалисты являются залогом успешного развития и восстановления страны. А для этого нужны комфортные условия, современное оборудование и высококвалифицированные мастера производственного обучения.

Какие важные изменения есть уже сегодня?

Несмотря на наибольший спрос среди работодателей на рабочие профессии, в исследовании рынка труда 2025 года, они наименее популярны среди абитуриентов. Причиной этого является несколько факторов. Главных – низкий престиж рабочих профессий и устаревшая инфраструктура учреждений.

Голос работодателя сегодня становится важнейшим критерием для оценки эффективности изменений в профессиональном образовании. Мы параллельно работаем над изменениями учреждений и нормативной базой.

В рамках правительственной инициативы "100 мастерских", мы обновляем мастерские и лаборатории, заботимся об укрытии в учреждениях. За средства государственной субвенции 2024 года (549 миллионов гривен) отремонтировано и обустроено 88 мастерских и лабораторий в учреждениях профессионального образования. К реализации инициативы привлечены учебные заведения, местные власти, бизнес, а также международные доноры и партнеры. В 2025 году для этого проекта на обновление 89 заведений правительство выделило еще 525 миллионов гривен.

В заключение хотелось бы поделиться результатами опроса выпускников учреждений профессионального образования 2023 года, где удалось проинтервьюировать почти 20 тысяч выпускников профтехов из разных регионов для лучшей репрезентативности.

83,3% выпускников сказали, что довольны обучением и профессией и выбрали бы снова то же учебное заведение;

76% среди всех опрошенных – ту же профессию;

79% из них имеют постоянную работу, как основную занятость;

8,9% выпускников работают на условиях самозанятости (ФЛП) или внештатной работы;

12,1% выбирают временную работу или нерегулярную подработку.

Впереди еще много работы, однако ключевой процесс к трансформации профессионального образования запущен. Все это мы делаем, чтобы готовить будущих специалистов к успешной карьере, бизнесы – к кадрам, а экономику и инфраструктуру страны – к восстановлению.