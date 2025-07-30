У відповідь на кадрові виклики країни команда МОН разом з партнерами розгорнула масштабну програму трансформації освіти, особливо профтехів. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Якщо колись профтехи асоціювалися (деколи досі), як "план Б", куди йшли за залишковим принципом, щоб здобути хоч якийсь диплом, то зараз ці заклади освіти активно змінюються: оновлюють освітні програми, модернізують простір, а навчають студентів висококваліфіковані майстри.

З 1 липня розпочалася вступна кампанія до профтехів. Щиро радію за тих, хто вже подав заявки та бачить в Україні свій кар'єрний шлях та перспективи. Сподіваюсь, що цього року вступники відчують та зацінять зміни, адже на них чекають сучасні майстерні, нове обладнання, стиль і зміст.

Профтехи відкриті для усіх: молоді після 9 та 11 класів, дорослих, ветеранів й ветеранок, для тих, хто змушений був переїхати. Для кожного, хто хоче опанувати фах і почати новий етап у житті. Лише вдумайтеся, дівчата й хлопці навіть після 9 класу на базі профтеху можуть обрати цікавий для себе практичний напрямок, здобути професію, швидше інтегруватися в реальне життя і почати заробляти гроші як приватні підприємці або працевлаштовані.

Кого шукають роботодавці?

За даними дослідження KSE 2024 року "Ринок праці інженерів та робітників з професійно-технічною освітою, найбільш затребувані на ринку праці професії, які можна опанувати в профтехах:

електромеханіки та електромонтажники;

механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин;

верстатники на виробництві метало- та мінералопродуктів;

водопровідники та трубопровідники;

механіки та монтажники моторних транспортних засобів;

робітники, що обслуговують парові машини (оператори, машиністи котелень);

гірники та кар'єрні робітники.

Зазираючи у майбутнє – з'являються нові тренди в професіях, а саме:

технічні спеціалісти з навичками роботи з ШІ та роботами;

фахівці з відновлюваної енергетики;

спеціалісти зі сталого будівництва;

мультифункціональні фахівці у сфері обслуговування (електрик+механік, кухар+дієтолог);

працівники сфери догляду (у зв'язку зі старінням населення і поверненням поранених військових).

Сьогодні в пошуках роботи традиційно молодь без досвіду й відповідної освіти. Тепер через війну значно додалися жінки віком 30 – 50 років (зазвичай ВПО), ветерани або демобілізовані, чоловіки від 50 років, які втратили роботу через знищення підприємств, люди з інвалідністю, які потребують адаптованих програм.

В умовах війни, демографічної кризи та змін на ринку праці – кваліфіковані фахівці є запорукою успішного розвитку та відбудови країни. А для цього потрібні комфортні умови, сучасне обладнання та висококваліфіковані майстри виробничого навчання.

Які важливі зміни є вже сьогодні?

Попри найбільший попит серед роботодавців на робітничі професії, у дослідженні ринку праці 2025 року, вони найменш популярні серед абітурієнтів. Причиною цього є кілька факторів. Найголовніших – низький престиж робітничих професій та застаріла інфраструктура закладів.

Голос роботодавця сьогодні стає найважливішим критерієм для оцінки ефективності змін в професійній освіті. Ми паралельно працюємо над змінами закладів та нормативною базою.

У межах урядової ініціативи "100 майстерень", ми оновлюємо майстерні та лабораторії, дбаємо про укриття у закладах. За кошти державної субвенції 2024 року (549 мільйонів гривень) відремонтовано й облаштовано 88 майстерень і лабораторій у закладах професійної освіти. До реалізації ініціативи долучені заклади освіти, місцева влада, бізнес, а також міжнародні донори та партнери. У 2025 році для цього проєкту на оновлення 89 закладів уряд виділив ще 525 мільйонів гривень.

На останок хотілося б поділитися результатами опитування випускників закладів професійної освіти 2023 року, де вдалося проінтерв'ювати майже 20 тисяч випускників профтехів з різних регіонів для кращої репрезентативності.

83,3% випускників сказали, що задоволені навчанням та професією й обрали б знову той самий навчальний заклад;

76% серед усіх опитаних – ту ж професію;

79% з них мають постійну роботу, як основну зайнятість;

8,9% випускників працюють на умовах самозайнятості (ФОП) або позаштатної роботи;

12,1% обирають тимчасову роботу чи нерегулярний підробіток.

Попереду ще багато роботи, проте ключовий процес до трансформації професійної освіти запущений. Усе це ми робимо, щоб готувати майбутніх фахівців до успішної кар'єри, бізнеси – до кадрів, а економіку та інфраструктуру країни – до відновлення.