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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Реформа ГПУ: 96% прокуроров стремятся пройти переаттестацию

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      Генпрокуратуру реформируют в Офис Генпрокурора
      Генпрокуратуру реформируют в Офис Генпрокурора / newsone.ua

      В реформированной Генеральной прокуратуре – Офисе Генерального прокурора Украины – изъявили желание работать 80% прокуроров, которые и сейчас работают в ведомстве. В целом же пройти переаттестацию хотят 96% прокуроров.

      Именно те прокуроры, которые желают работать в Офисе Генпрокурора (80% от тех, кто и сейчас работает в Генпрокуратуре), первыми начнут процесс аттестации, пишет сайт ГПУ.

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      Тестировать их будут на знание законов и умение эти законы применять. В общем идея аттестации прокуроров заключается в проверке профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

      ГПУ сообщила, что в кадровые службы уже поступили заявления на прохождение аттестации от 96% прокуроров. А вот в Винницкой, Запорожской и Черновицкой областях аттестацию изъявили желание пройти вообще все прокуроры без исключения.

      На Волыни, Житомирщине, Ивано-Франковщине, Кировоградщине, Луганщине, Львовщине, Николаевщине, Одесчине, Полтавщине, Ровненщине, Сумщине и Черкасщине таких 99%. Да и в остальных областях этот показатель превышает 90%.

      Кратко об истории вопроса реформы ГПУ

      • 29 августа Юрий Луценко написал заявление об увольнении и Рада уволила его.
      • В тот же день Генпрокурором стал на тот момент заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка.
      • И в тот же день, 29 августа, президент Зеленский внес в Раду законопроект о первоочередных мерах по реформированию прокуратуры.
      • Зеленский предложил ликвидировать военную прокуратуру, в целом уменьшить штат прокуратуры и ряд других изменений.
      • 19 сентября Верховная Рада приняла этот закон 259 голосами.
      • Закон, к слову, предусматривает, что все прокуроры, желающие и в дальнейшем работать в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.

      Конечная цель реформы, говорят в ГПУ, – это "создание эффективной независимой прокуратуры, которой доверяет общество".

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Реформы Законодательство ГПУ
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