Реформа ГПУ: 96% прокуроров стремятся пройти переаттестацию

В реформированной Генеральной прокуратуре – Офисе Генерального прокурора Украины – изъявили желание работать 80% прокуроров, которые и сейчас работают в ведомстве. В целом же пройти переаттестацию хотят 96% прокуроров.

Именно те прокуроры, которые желают работать в Офисе Генпрокурора (80% от тех, кто и сейчас работает в Генпрокуратуре), первыми начнут процесс аттестации, пишет сайт ГПУ.

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Тестировать их будут на знание законов и умение эти законы применять. В общем идея аттестации прокуроров заключается в проверке профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

ГПУ сообщила, что в кадровые службы уже поступили заявления на прохождение аттестации от 96% прокуроров. А вот в Винницкой, Запорожской и Черновицкой областях аттестацию изъявили желание пройти вообще все прокуроры без исключения.

На Волыни, Житомирщине, Ивано-Франковщине, Кировоградщине, Луганщине, Львовщине, Николаевщине, Одесчине, Полтавщине, Ровненщине, Сумщине и Черкасщине таких 99%. Да и в остальных областях этот показатель превышает 90%.

Кратко об истории вопроса реформы ГПУ

29 августа Юрий Луценко написал заявление об увольнении и Рада уволила его.

В тот же день Генпрокурором стал на тот момент заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

И в тот же день, 29 августа, президент Зеленский внес в Раду законопроект о первоочередных мерах по реформированию прокуратуры.

Зеленский предложил ликвидировать военную прокуратуру, в целом уменьшить штат прокуратуры и ряд других изменений.

19 сентября Верховная Рада приняла этот закон 259 голосами.

Закон, к слову, предусматривает, что все прокуроры, желающие и в дальнейшем работать в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.

Конечная цель реформы, говорят в ГПУ, – это "создание эффективной независимой прокуратуры, которой доверяет общество".

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