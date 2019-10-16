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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Реформа ГПУ: 96% прокурорів прагнуть пройти переатестацію

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      Генпрокуратуру реформують в Офіс Генпрокурора
      Генпрокуратуру реформують в Офіс Генпрокурора / newsone.ua

      У реформованій Генеральній прокуратурі – Офісі Генерального прокурора України – виявили бажання працювати 80% прокурорів, які й зараз працюють у відомстві. Загалом же пройти переатестацію хочуть 96% прокурорів.

      Саме ті прокурори, що бажають працювати в Офісі Генпрокурора (80% від тих, хто й зараз працює в Генпрокуратурі), першими почнуть процес атестації, пише сайт ГПУ.

      Читайте також: Як ГПУ повертатиме довіру до прокурорів: переатестація, набір нових працівників та навчання

      Тестувати їх будуть на знання законів та на вміння ці закони застосовувати. Загалом ідея атестації прокурорів полягає в перевірці професійних компетенцій та відповідності вимогам професійної етики й доброчесності.

      ГПУ повідомила, що до кадрових служб вже надійшли заяви на проходження атестації від 96% прокурорів. А от у Вінницькій, Запорізькій та Чернівецькій областях атестацію виявили бажання пройти взагалі усі прокурори без винятку.

      На Волині, Житомирщині, Івано-Франківщині, Кіровоградщині, Луганщині, Львівщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Рівненщині, Сумщині й Черкащині – таких 99%. Та й у решті областей цей показник перевищує 90%.

      Коротко про історію питання реформи ГПУ

      • 29 серпня Юрій Луценко написав заяву про звільнення і Рада звільнила його.
      • Того ж дня Генпрокурором став на ту мить заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.
      • І того ж дня, 29 серпня/, президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт про першочергові заходи із реформування прокуратури
      • Зеленський запропонував ліквідувати військову прокуратуру, загалом зменшення штат прокуратури та низку інших змін.
      • 19 вересня Верховна Рада прийняла цей закон 259 голосами.
      • Закон, до слова, передбачає, що всі прокурори, які бажають і надалі працювати в системі прокуратури, повинні пройти атестацію.

      Кінцева мета реформи, кажуть у ГПУ, – це "створення ефективної незалежної прокуратури, якій довіряє суспільство".

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Законодавство ГПУ Реформи
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