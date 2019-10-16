Реформа ГПУ: 96% прокурорів прагнуть пройти переатестацію

У реформованій Генеральній прокуратурі – Офісі Генерального прокурора України – виявили бажання працювати 80% прокурорів, які й зараз працюють у відомстві. Загалом же пройти переатестацію хочуть 96% прокурорів.

Саме ті прокурори, що бажають працювати в Офісі Генпрокурора (80% від тих, хто й зараз працює в Генпрокуратурі), першими почнуть процес атестації, пише сайт ГПУ.

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Тестувати їх будуть на знання законів та на вміння ці закони застосовувати. Загалом ідея атестації прокурорів полягає в перевірці професійних компетенцій та відповідності вимогам професійної етики й доброчесності.

ГПУ повідомила, що до кадрових служб вже надійшли заяви на проходження атестації від 96% прокурорів. А от у Вінницькій, Запорізькій та Чернівецькій областях атестацію виявили бажання пройти взагалі усі прокурори без винятку.

На Волині, Житомирщині, Івано-Франківщині, Кіровоградщині, Луганщині, Львівщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Рівненщині, Сумщині й Черкащині – таких 99%. Та й у решті областей цей показник перевищує 90%.

Коротко про історію питання реформи ГПУ

29 серпня Юрій Луценко написав заяву про звільнення і Рада звільнила його.

Того ж дня Генпрокурором став на ту мить заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

І того ж дня, 29 серпня/, президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт про першочергові заходи із реформування прокуратури

Зеленський запропонував ліквідувати військову прокуратуру, загалом зменшення штат прокуратури та низку інших змін.

19 вересня Верховна Рада прийняла цей закон 259 голосами.

Закон, до слова, передбачає, що всі прокурори, які бажають і надалі працювати в системі прокуратури, повинні пройти атестацію.

Кінцева мета реформи, кажуть у ГПУ, – це "створення ефективної незалежної прокуратури, якій довіряє суспільство".

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