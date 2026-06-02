"Офис призыва" вместо ТЦК: военный сказал, как это должно работать

Переименование структуры не изменит ситуацию, если на армию и в дальнейшем будут возлагать поиск и доставку военнообязанных. В то же время большинство мобилизационных процедур проходит без скандалов, а резонансные видео составляют лишь незначительный процент.

Журналист, сержант ВСУ Павел Каразин объяснил 24 Каналу, что изменения возможны только если функцию полностью передадут Национальной полиции.

Кто должен искать нарушителей воинского учета?

По словам военного, во всем процессе мобилизации есть одна наименее популярная история – это кто на улице находит человека, у которого документы не в порядке, и доставляет его в ТЦК. Абсолютное большинство таких процедур проходят без скандалов.

Каждый месяц в Украине мобилизуют 30 тысяч людей и каждый месяц появляется, не знаю, 100 – 200 видео в телеграмме о скандальных случаях. Мы понимаем соотношение,

– подчеркнул Каразин.

Если поиском и доставкой будут заниматься полиция, то тогда в Офисы или ТЦК просто будут заниматься оформлением бумаг. Они будут сопровождать рекрута, если он захочет подписать контракт или проверять состояние здоровья.

"Если же военных заставят и дальше искать себе собратьев, то можно переименовать сколько угодно, но репутационные последствия просто будут кочевать с предыдущей структуры на новую", – объяснил военный.

Обратите внимание! Полномочия представителей ТЦК ограничиваются исключительно проверкой документов лица и его воинского учета. Любые принудительные меры, включая задержание или доставку граждан в отделение, являются исключительно компетенцией Нацполиции. Во время общения гражданин имеет право узнать должность и имя сотрудника ТЦК, ознакомиться с его служебным удостоверением и услышать причину проверки.

Что известно об изменениях в мобилизации?

В парламенте начали обсуждение следующего этапа реформы системы призыва, результаты которого, по прогнозам нардепов, могут представить примерно через 2 месяца. Изменения должны коснуться деятельности ТЦК и усиления ответственности за нарушение правил мобилизации. Как уточнила народный депутат Соломия Бобровская, эта реформа планируется как отдельный шаг и будет внедрена позже.

Среди идей, что сейчас обсуждают – привлечения данных о налоговых номерах для поиска уклонистов и взыскания неоплаченных штрафов. В то же время в Раде отмечают, что пока эти позиции не оформлены в виде официальных законопроектов.