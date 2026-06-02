Журналист, сержант ВСУ Павел Каразин объяснил 24 Каналу, что специалисты во время ВВК должны тщательно оценивать здоровье мобилизованных.

При каких условиях состоится демобилизация в Украине?

По словам эксперта, надо посчитать сколько людей осталось в армии, которые служат с 2014 или 2021 годов с бессрочными контрактами. Это нужно, чтобы понять, сколько из них уже получили ограниченную пригодность и не находятся на боевых позициях.

Возможно, их количество настолько незначительно, что этих людей можно отпустить домой без потери боеспособности подразделения. И так же надо посчитать людей по всем другим категориям, которые служат с 2022 года. Крайне трудно на пальцах посчитать влияние этих людей на боеспособность украинских войск,

– сказал Каразин.

В то же время украинская армия нуждается в людях, потому что кто-то списывается по состоянию здоровья, кто-то из-за достижения 60-летнего возраста, кто-то из-за болезни близких.

"Мобилизация все равно нужна. Просто вопрос в том, чтобы она была качественная. Потому что иногда ВВК готова признавать годными даже людей с хроническими болезнями или зависимостями. В прошлом году, когда мы еще ротой были, к нам направили мужчину, который ни одного дня не прослужил. После БЗВП он год лечился за госсредства, хотя ВВК признала его полностью годным", – объяснил Каразин.

Военный отметил, что во время мобилизации нужно уделять должное внимание проверке состояния здоровья будущих бойцов.

Обратите внимание! Как отметил генерал Александр Пивненко, проведение демобилизации возможно только после завершения активной фазы войны. Однако даже при таких условиях увольнение военных в запас не произойдет одномоментно, поскольку армии и государству понадобится время на адаптацию и переходный период.

Что еще известно о процессе мобилизации в Украине?

Правительство обновило правила бронирования военнообязанных, приняв соответствующие изменения 30 мая. Нововведения должны повысить прозрачность процесса и перекрыть лазейки для манипуляций с определением критичности компаний.

При этом возможность бронировать персонал для бизнеса сохраняется – изменения ориентированы на соблюдение баланса между фронтом и тылом, чтобы защита от мобилизации обеспечивали экономику и оборону.