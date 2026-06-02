Какие изменения будут в правилах бронирования от мобилизации?

Новые изменения не отменяют бронирование для бизнеса, сообщили в Минэкономики.

Их цель заключается в том, чтобы сохранить баланс между потребностями обороны и потребностями экономики, а также обеспечить, чтобы бронирование получали именно те предприятия и работники, которые действительно являются критически важными для работы государства, общин, обороны и экономики в условиях войны,

– пишут в Министерстве.

Чтобы опровергнуть переживания бизнеса, Правительство решило ответить на самые распространенные вопросы относительно переходного периода, подтверждение критичности, зарплатного критерия и тому подобное.

Обновления касаются трех основных направлений.

Зарплаты для бронирования

Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работников устанавливается минимальный уровень зарплаты – не менее трех минимальных зарплат, или 25 941 гривна.

Для предприятий на прифронтовых территориях будет действовать смягченная норма – 21 618 гривен (2,5 минимальной зарплаты).

Работники по совместительству

Теперь один работник сможет учитываться в квоте бронирования только один раз. Это касается как совместителей, так и лиц, которые уже имеют отсрочку по другим основаниям.

Обновление критериев критичности

Министерства, другие центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть и повторно утвердить критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики. После этого предприятия должны подтвердить соответствие новым требованиям.

В то же время до 1 сентября будет действовать переходный период, в течение которого действующие бронирования и статусы критически важных предприятий будут оставаться в силе.

Власти ответили на самые популярные вопросы о брони и отсрочках

1. Можно ли забронировать работника по месту работы по совместительству?

Да. Если именно это предприятие включает его в свою квоту бронирования. Главное правило остается неизменным: один человек может учитываться только один раз независимо от количества работодателей.

2. Нужно ли предприятиям повторно подавать документы на критичность?

Да. После утверждения новых критериев предприятиям нужно будет подать пакет документов для подтверждения своего статуса. Решение будут принимать уже по обновленным правилам.

3. Что будет, если документы будут рассматривать слишком долго?

Государственный орган должен рассмотреть обращение предприятия в срок не более 10 рабочих дней. Чтобы избежать задержек, предприятию нужно подать полный и достоверный пакет документов.

4. Потеряет ли предприятие статус критически важного во время переходного периода?

Нет. Действующие решения о критичности продолжат действовать до 1 сентября 2026 года.

5. Останется ли в силе уже оформленное бронирование работников?

Да. На период перехода сохраняются как действующие решения о критичности предприятий, так и уже оформленные бронирования работников.

6. Что изменилось для ФЛП?

Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронирование ФЛП не предусмотрено.

7. Зарплатный критерий учитывается до или после уплаты налогов?

Речь идет именно о начисленной зарплате. То есть учитывается сумма до удержания налогов и сборов.

8. Возможны ли задержки из-за массовой подачи документов?

В правительстве уверяют, что государственные органы уже координируют работу для соблюдения установленных сроков. При условии правильно оформленных документов решение должны принимать не позднее чем за 10 рабочих дней.

9. Что нужно делать забронированному работнику?

Самостоятельно подтверждать критичность предприятия работникам не нужно. В то же время стоит:

уточнить свой статус у работодателя;

проверить актуальность военно-учетных данных;

следить за изменениями по бронированию на предприятии.

10. Что нужно сделать ответственным лицам предприятий?

Уполномоченным работникам рекомендуют:

проверить соответствие новым критериям;

пересмотреть списки работников для бронирования;

отдельно проверить совместителей;

проанализировать зарплатные показатели;

заблаговременно подготовить пакет документов;

не откладывать подачу до завершения переходного периода.

