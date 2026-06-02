Які зміни будуть у правилах бронювання від мобілізації?

Нові зміни не скасовують бронювання для бізнесу, повідомили в Мінекономіки.

Дивіться також Процес призову переглядають, а норми бронювання змінюють: якою буде мобілізація у червні

Їхня мета полягає в тому, щоб зберегти баланс між потребами оборони та потребами економіки, а також забезпечити, щоб бронювання отримували саме ті підприємства і працівники, які справді є критично важливими для роботи держави, громад, оборони та економіки в умовах війни,

– пишуть в Міністерстві.

Щоб спростувати переживання бізнесу, Уряд вирішив відповісти на найпоширеніші питання щодо перехідного періоду, підтвердження критичності, зарплатного критерію тощо.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Оновлення стосуються трьох основних напрямків.

Зарплати для бронювання

Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівників встановлюється мінімальний рівень зарплати – не менше трьох мінімальних зарплат, або 25 941 гривня.

Для підприємств на прифронтових територіях діятиме пом’якшена норма – 21 618 гривень (2,5 мінімальної зарплати).

Працівники за сумісництвом

Тепер один працівник зможе враховуватися в квоті бронювання лише один раз. Це стосується як сумісників, так і осіб, які вже мають відстрочку з інших підстав.

Оновлення критеріїв критичності

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації повинні переглянути та повторно затвердити критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після цього підприємства мають підтвердити відповідність новим вимогам.

Водночас до 1 вересня діятиме перехідний період, протягом якого чинні бронювання та статуси критично важливих підприємств залишатимуться чинними.

Влада відповіла на найпопулярніші питання щодо броні й відстрочок

1. Чи можна забронювати працівника за місцем роботи за сумісництвом?

Так. Якщо саме це підприємство включає його до своєї квоти бронювання. Головне правило залишається незмінним: одна людина може враховуватися лише один раз незалежно від кількості роботодавців.

2. Чи потрібно підприємствам повторно подавати документи на критичність?

Так. Після затвердження нових критеріїв підприємствам потрібно буде подати пакет документів для підтвердження свого статусу. Рішення ухвалюватимуть уже за оновленими правилами.

3. Що буде, якщо документи розглядатимуть занадто довго?

Державний орган має розглянути звернення підприємства у строк не більш як 10 робочих днів. Щоб уникнути затримок, підприємству потрібно подати повний і достовірний пакет документів.

4. Чи втратить підприємство статус критично важливого під час перехідного періоду?

Ні. Чинні рішення про критичність продовжать діяти до 1 вересня 2026 року.

5. Чи залишиться чинним уже оформлене бронювання працівників?

Так. На період переходу зберігаються як чинні рішення про критичність підприємств, так і вже оформлені бронювання працівників.

6. Що змінилося для ФОПів?

Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронювання ФОПів не передбачене.

7. Зарплатний критерій враховується до чи після сплати податків?

Йдеться саме про нараховану зарплату. Тобто враховується сума до утримання податків та зборів.

8. Чи можливі затримки через масове подання документів?

В уряді запевняють, що державні органи вже координують роботу для дотримання встановлених строків. За умови правильно оформлених документів рішення мають ухвалювати не пізніше ніж за 10 робочих днів.

9. Що потрібно робити заброньованому працівнику?

Самостійно підтверджувати критичність підприємства працівникам не потрібно. Водночас варто:

уточнити свій статус у роботодавця;

перевірити актуальність військово-облікових даних;

стежити за змінами щодо бронювання на підприємстві.

10. Що потрібно зробити відповідальним особам підприємств?

Уповноваженим працівникам рекомендують:

перевірити відповідність новим критеріям;

переглянути списки працівників для бронювання;

окремо перевірити сумісників;

проаналізувати зарплатні показники;

завчасно підготувати пакет документів;

не відкладати подання до завершення перехідного періоду.

Що ще треба знати про мобілізацію в Україні й бронювання?