Куди відправляють служити чоловіків цієї вікової категорії та хто має право на звільнення – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Де служать чоловіки віком 50+?

За законом, категорія військовозобов'язаних 50+ підлягає мобілізації на загальних підставах.

Рішення щодо призову ухвалюється індивідуально і залежить від стану здоров'я за результатами ВЛК, наявності військово-облікової спеціальності, потрібної в ЗСУ, а також відсутності підстав для відстрочки чи бронювання.

Водночас на практиці для чоловіків 50+ і 55+ існують певні особливості проходження служби. Як правило, такі військовослужбовці проходять службу не в бойових підрозділах на передовій, а в частинах забезпечення або тилових структурах, де важливими є професійний досвід, знання та організаційні навички.

Важливо! Варто пам'ятати, що єдиного підходу немає – конкретне місце служби визначається індивідуально з урахуванням навичок, стану здоров'я та потреб військових підрозділів.

Щодо підстав для відстрочки або звільнення, то для військовозобов'язаних віком 50+ та 55+ вони є такими ж, як і для інших категорій громадян. Йдеться, зокрема, про випадки, коли військово-лікарська комісія визнає особу непридатною до служби за станом здоров'я, а також про наявність оформленого бронювання чи інших законних підстав.

Серед таких підстав можуть бути, наприклад, виховання трьох і більше неповнолітніх дітей або здійснення постійного догляду за людиною з інвалідністю.

Після досягнення граничного віку (60 років) військовослужбовці підлягають звільненню, навіть якщо були мобілізовані незадовго до цього.

Водночас, за законом, українці 60+ років також можуть добровільно підписувати річний контракт на військову службу.

Ця процедура передбачає кілька етапів. Спершу командир військової частини, куди звертається охочий підписати контракт, повідомляє ТЦК та СП про необхідність проведення медичного огляду для визначення придатності. Після позитивного висновку ВЛК формується клопотання до Генерального штабу ЗСУ щодо погодження кандидатури.

Завершальним етапом є формування особової справи у 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ, що необхідно для остаточного оформлення контракту.