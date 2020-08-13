Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил, что в Укроборонпроме поменяют все руководство и команду.

Заместитель гендиректора госконцерна Укроборонпрома Мустафа Найем сообщил 24 каналу, Что такое заявление для него и всей команды было очень странным.

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Он рассказал, что накануне они были с Олегом Уруским во Львове на предприятиях. Также министр поддерживал всю стратегию реформирования концерна, которую они предложили.

Поэтому для нас это такая странная ситуация. Я думаю, что проблема в том, что в команде г-на Урусского есть люди, которые, вероятно, настроены более агрессивно. Или представляют интересы других людей, которые хотят сменить руководство Укроборонпрома,

– отметил Мустафа Найем.

Он добавил, что господин Уруский и все те люди, которые работали в отрасли последние 10 лет, знают к чему шел концерн все это время – к корпоратизации. То есть по факту к ликвидации и созданию секторальных корпораций. Вместо концерна должно появиться 5 других компаний, которые будут настроены на выпуск конкретной номенклатуры продукции.

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"Именно эту концепцию поддерживает господин Уруский и мы за это ему благодарны. Именно такой законопроект мы внесли в Верховную Раду. Мы первая команда, которая в конце концов до этого дошла. К сожалению, почему-то последние 10 лет никто из тех людей, которые сейчас кричат, что нужно ликвидировать и реформировать Укроборонпром – ничего не смогли сделать. Мы первая команда, которая дошла до этого вплотную", – добавил Найем.