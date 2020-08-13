Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що Укроборонпрому змінять все керівництво та команду.

Заступник гендиректора держконцерну Укроборонпрому Мустафа Найєм повідомив 24 каналу, що така заява для нього та усієї команди була дуже дивною.

Цікаво Укроборонпром отримає нове керівництво і, можливо, навіть назву

Він розповів, що напередодні вони були з Олегом Уруським у Львові на підприємствах. Також міністр підтримував всю стратегію реформування концерну, яку вони запропонували.

Тому для нас це така дивна ситуація. Я думаю, що проблема полягає в тому, що в команді пана Уруського є люди, які, мабуть, налаштовані більш агресивно. Або представляють інтереси інших людей, які хочуть змінити керівництво Укроборонпрому,

– зазначив Мустафа Найєм.

Він додав, що пан Уруський і всі ті люди, які працювали в галузі останні 10 років, знають до чого йшов концерн весь цей час – до корпоратизації. Тобто по факту до ліквідації й створення секторальних корпорацій. Замість концерну має з’явитися 5 інших компаній, які будуть налаштовані на випуск конкретної номенклатури продукції.

Читайте також Справа Гладковського щодо схем в Укроборонпромі: суд визнав недостовірним матеріал Бігуса

"Саме цю концепцію підтримує пан Уруський і ми за це йому вдячні. Саме такий законопроєкт ми внесли у Верховну Раду. Ми перша команда, яка зрештою до цього дійшла. На жаль, чомусь останні 10 років ніхто з тих людей, які зараз кричать, що потрібно ліквідувати та реформувати Укроборонпром – нічого не спромоглися зробити. Ми перша команда, яка дійшла до цього впритул", – додав Найєм.