Важные объекты будет прикрывать новый род войск ПВО, – Сирский

Украинская система противовоздушной обороны работает под непрерывным давлением – страна ежедневно отражает ракетные и дроновые атаки со стороны России. Сейчас продолжается работа по повышению эффективности беспилотной составляющей ПВО.

Об этом 12 февраля сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Смотрите также Срочная поддержка: две страны выделяют миллионы на ПВО для Украины

Как планируют повышать эффективность беспилотной составляющей ПВО?

По словам Сырского, сейчас идет комплексная перестройка беспилотной составляющей ПВО.

В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент пытаемся увеличить благодаря инновациям,

– заявил главнокомандующий ВСУ.

В частности, планируют перераспределить задачи между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за защиту важных объектов. Параллельно увеличивают количество дронов-перехватчиков и работают над повышением их эффективности. Также ведется активное сотрудничество с международными партнерами, чтобы решить проблему нехватки ракет для ЗРК и истребительной авиации.

Сырский отметил, что устойчивость ПВО зависит от ряда факторов: стабильного снабжения боеприпасов, внедрения новых технологий, качественных управленческих решений, подготовки кадров и способности быстро реагировать на изменение тактики врага. Отдельно он подчеркнул важность отказа от устаревших бюрократических подходов.

Ежедневно российские войска применяют от 100 до 200 ударных беспилотников типа Shahed, а также периодически осуществляют массированные ракетно-авиационные атаки.

Сырский отметил, что в сложных погодных условиях ключевую роль играют зенитные ракетные войска. Когда же позволяет погода, к отражению атак активно привлекают авиацию, вертолеты и дроны-перехватчики. В комплексе это позволяет уничтожать примерно 70% воздушных целей, а иногда и больше.

Зеленский поднял вопрос эффективности ПВО: что известно