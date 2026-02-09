Деньги закончились: в России возникла серьезная проблема с войском

В России зафиксирован случай, когда один регион профинансировал единовременные выплаты контрактникам другому из-за недостатка средств в местной казне. Оренбургская область получила от Нижегородской субсидию на сумму 400 миллионов рублей. Это событие указывает на скверные дела в экономике России.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, подчеркнув, что это означает, что Оренбург "просел" по рекрутингу, ведь не имел денег, а россияне идут воевать, мотивируясь исключительно тем, что получат высокие выплаты.

Смотрите также Путин лезет в карманы россиянам: как Кремль давит на бизнес и население

Регионы из-за нехватки денег не выполняют мобилизационный план

В России фиксируют дефицит региональных бюджетов. Если нет денег – то и в регионе нет необходимых показателей набранных контрактников. Российские губернаторы пытаются выполнить поставленную сверху мобилизационную задачу, поэтому в случае Оренбургской области местные власти вынуждены были обратиться за помощью.

"Это последний штрих, который демонстрирует, что деньги на рекрутинг в регионах начали заканчиваться. Регионы начинали повышать выплаты, чтобы люди подписывали контракты, а теперь на это нет средств. Сначала платили 200 тысяч рублей, сейчас средняя оплата на уровне 3 миллионов", – рассказал Андрющенко.

Как отметил руководитель Центра изучения оккупации, выплаты в России приходится увеличивать, потому что иначе россиян становится все сложнее заманить на войну, однако финансов, чтобы покрыть такие суммы – не хватает.

Российскому военному сегодня на линии фронта начисляют 201 тысячу рублей. Это меньше 100 тысяч гривен. Наш боец, который находится на передовой, со всеми доплатами получает до 200 тысяч гривен. То есть украинские военные на линии фронта почти вдвое получают больше, чем российские,

– подчеркнул Андрющенко.

Аналогичная ситуация, по словам руководителя Центра изучения оккупации, и в тылу. Выплаты в Украине составляют от 20 до 40 тысяч гривен, тогда как в российской армии максимальная сумма составляет до 40 тысяч рублей. Однако есть нюанс, держатся оккупанты на фронте, как объяснил Андрющенко, исключительно через единовременные выплаты, а они действительно являются высокими – 3 миллиона рублей. Это ориентировочно 1,4 миллиона гривен. Это региональная выплата за подписание контракта с минобороны России.

"Вот на эту единовременную выплату сейчас деньги заканчиваются. Когда их не станет, то нынешними зарплатами они уже никого не затянут. Потому что такой уровень заработной платы на линии фронта привел к скачку инфляции. В регионах были вынуждены повышать зарплаты на производствах, чтобы не терять мужчин", – разъяснил Андрющенко.

Он пояснил, что если условно в 2022 году зарплата на российских предприятиях в размере 200 тысяч рублей была недостижимой, поэтому мужчины решали идти воевать, чтобы получить такие деньги, то теперь она таковой не является и они предпочитают остаться дома и не рисковать погибнуть на фронте.

Заметьте! Доктор экономических наук Игорь Липсиц констатировал, что ситуация с деньгами в России в 2026 году катастрофическая. Он прогнозирует, что поскольку Путин не имеет планов завершать войну, а финансы для ее продолжения нужны, то Кремль может применить модель КНДР и превратить Россию в "концлагерь".

С какими трудностями сталкивается Россия?