Двигать монахов никто не будет, – Ткаченко рассказал детали регистрации Лавры в составе ПЦУ

Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру 1 декабря официально зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Вся территория святыни – государственная собственность.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко, сообщает 24 канал. По его словам, эти процессы не имеют никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре.

Интересно Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ

Ткаченко рассказал о регистрации Киево-Печерской Лавры в составе ПЦУ

Министр подчеркнул, что вся Киево-Печерская Лавра является государственной собственностью:

как Верхняя, где расположены заповедник и музеи,

так и Нижняя, которую передали в бессрочную аренду УПЦ еще при президентстве Викторе Януковиче.

На территории Верхней Лавры расположен еще один монастырь, название которого было изменено и сегодня зарегистрировано. Ничего с точки зрения перемещения монахов не меняется,

– заявил Ткаченко.

Он добавил, что, согласно указу, есть 2 месяца, чтобы исследовать, каким образом в Нижней Лавре УПЦ МП использует государственное имущество,

"И, собственно, в течение этих 2 месяцев мы будем принимать те или иные решения", – объяснил глава Минкульта.

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Как в Лавре прославляли "русский мир"

В ноябре 2022 года в сети опубликовали возмутительный ролик, снятый в Киево-Печерской Лавре. На видео видно, как в святыне молятся за Россию. В частности, звучали следующие отвратительные реплики:

"Звон плывет, плывет над Россией,

Просыпается Матушка Русь".

Видео возмутило украинцев. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что СБУ и полиция взялись расследовать это дело.

В СБУ заявили, что те, кто в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, ждет "пробуждения Матушки – Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и ее граждан. Служба безопасности обещает не допустить подобных проявлений.