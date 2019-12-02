Реинтеграция оккупированных территорий: кого люстрируют и как будут мирить украинцев

Власть готовит план примирения жителей оккупированных территорий и украинцев, живущих под желто-голубым флагом. Как будет происходить реинтеграция Донбасса и Крыма и почему об этом говорят, когда еще не прекратился огонь, разбирался журналист 24 канала.

Президент Владимир Зеленский серьезно занялся вопросом "переходного правосудия". Он создал группу, в которую входят эксперты-правозащитники и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Группа уже подготовила документ, который закладывает основы государственной политики в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма.

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Этот документ направлен на решение проблем, с которыми страна столкнется, когда завершится вооруженный конфликт и в состав Украины вернутся временно оккупированные и неподконтрольные территории.

Согласно этой концепции, украинские власти будут:

– наказывать преступников по обе стороны конфликта;

– определять жертв и пострадавших;

– возвращать им имущество и выплачивать компенсации.

Также Украина должна обеспечить право знать правду о событиях этой войны и предотвратить конфликты в будущем. В частности, будет создана "комиссия правды".

Концепцию должен утвердить Владимир Зеленский, а парламент подготовит соответствующие законопроекты для воплощения наработок в жизнь.

Реинтеграция оккупированных территорий

Главный вопрос, который возникает у экспертов: "Почему сейчас говорят о примирении и реинтеграции населения оккупированных территорий, если на фронте продолжается огонь?" Должно состояться прекращения войны, деоккупация, а только потом должен начаться процесс реинтеграции, отмечают военные.

Очень важным фактором реинтеграции является то, как именно будет прекращена война? Как известно ее можно выиграть или проиграть, других вариантов история нам не дает.

Военный эксперт и главный редактор Цензор.net Юрий Бутусов отметил, что перед тем как переходить к примирению, сначала необходимо установить контроль над этими территориями и обеспечить выход украинской армии на границу с Россией.

Еще не решен вопрос, каким образом украинские власти будут применять украинское законодательство на этой территории. Это первоочередный вопрос. Однако решаются вещи, которые сейчас нет смысла обсуждать,

– сказал Бутусов.

Также эксперт подчеркнул, что это говорит об отсутствии стратегии в решении властью вопроса войны.

24 канал обратился к Александру Павличенко, который входит в рабочую группу при президенте, которая и разработала эту концепцию. К слову, он является исполнительным директором Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Эксперт отметил, что этот проект "переходного правосудия", носит скорее декларативный характер и рассчитан на будущее. "Это длительные процессы, которые могут растянуться как на три-пять лет, так и на несколько десятилетий, но государство должно уже сегодня определить направление действий", – подчеркнул он.

Наша цель задать вектор и двигаться по нему. Если речь идет о донесении правды о событиях на Донбассе и на полуострове Крым жителям этих территорий, то здесь у нас стоит задача определить какую информацию мы должны доносить, а не как это делать. Второй вопрос – когда будет актуально давать эту информацию,

– объясняет Павличенко.

Кто будет работать на освобожденных от оккупантов территориях?

И вновь возникают острые вопросы – кто будет работать на государственных должностях, в органах правосудия и правопорядка и кто будет представлять общину в выборных органах, в частности в Верховной Раде.

Концепция "переходного правосудия" решает проблему путем люстрации. Именно это слово значится в документе. Люстрация предусматривает, что не все, кто работает сейчас при оккупационной власти, будут уволены. Здесь можно вспомнить недавнее заявление депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко, который к тому же является советником секретаря СНБО.

Что сказал "слуга народа" Ткаченко? Он допустил, что после окончания войны на Донбассе, специалисты, которые сейчас работают на оккупированных территориях под контролем пророссийских сепаратистов, могут быть реинтегрированы в новую украинскую власть в регионе. Заявление было неоднозначно воспринято, поэтому Ткаченко пришлось объяснять свои слова. На странице в Facebook он написал, что имел в виду руководителей больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не участвовали в незаконных действиях, а остались на той территории, как заложники ситуации.

Про люстрацию

Стоит сказать, что в Украине существует много хороших законов, но они не всегда выполняются. Так и закон об очищении власти, то есть люстрации, нарушил даже президент Зеленский, назначив на должность главы администрации Андрея Богдана, который попал под люстрацию и не имел права занимать эту должность. Возникает логичный вопрос: как будут проводить люстрацию госслужащих псевдореспублик Луганской и Донецкой областей?

Военный эксперт, руководитель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, отмечает, что вопрос реинтеграции оккупированных территорий это всегда неприятно, но необходимо.

Предположим, что у власти все получится и мы начнем реинтегрировать эти территории. Опыт других войн говорит, что они никогда не заканчиваются просто после прекращения огня. Будет трудный процесс примирения и в нем не удастся удовлетворить всех. Необходимо будет идти на неприятные компромиссы, в том числе и оставлять людей – работников оккупационных администраций,

– сказал Дейнега.

Также эксперт добавил, что у нас действительно не хватает людей, которые смогут управлять государством, а на тех территориях лучше будет, если будут работать местные. Это будет способствовать реинтеграции, ведь такие люди знают локальные проблемы, им больше будут доверять, чем приезжим. Конечно, речь не может идти о тех, кто способствовал оккупации, отмечает Дейнега.

"Бабушка, которая там сидит в окошке Донецкой госадминистрации, например. Она там сидела при Януковиче, при ДНР, будет сидеть и при Зеленском", – предполагает эксперт.

Александр Павличенко, в свою очередь, пояснил, что термин "люстрация" в проекте лично у него вызывает возражения. Эксперт отметил, что его употребляют в общем смысле.

Речь не идет о тех лицах, которые способствовали оккупации. Они будут лишены каких-либо возможностей иметь властные полномочия и работать в выборных органах. Это должно быть прописано в законе и определено на политическом уровне,

– говорит Павличенко.

Кому позволят остаться на должностях?

Эксперт отметил, что будут определены критерии, по которым можно будет выбрать тех, кто сможет работать дальше.

Будет ли начальник ЖЭКа оставаться на своем посту? Я думаю, что возможно так. Или главный врач больницы в Донецке будет продолжать работать? Может быть, да. Должно быть установлено, что определенное лицо виновно в том, что способствовало оккупационному режиму, который сегодня еще царит на Донбассе и в Крыму. А возможно тот начальник ЖЭКа сыграл большую роль в «русской весне», чем какой-то судья,

– объясняет Павличенко.

Но если обращаться к истории, она нам приводит множество фактов, когда люди объясняли свои действия страхом расправы над ними или их родными. Итак, вопрос определения настоящих преступников довольно сложный, но нам придется через это пройти.

Историческая правда

Также одной из самых тяжелых задач, которая пытается решить проект "переходного правосудия", является установление одного взгляда на события, произошедшие за эти годы. Здесь у нашего общества возникают вопросы: как не допустить возвращения условных "януковичей" к власти? Не будут ли условные "гиви-моторолы" избираться в Верховную Раду от этих регионов? На эти вопросы дает ответ Виталий Дейнега.

Нельзя проводить выборы на этих территориях сразу после прекращения огня. Это нужно делать через пару лет после прекращения боевых действий, разоружения и вывода войск. Лишь со временем люди начинают успокаиваться и принимать взвешенные решения,

– акцентировал Виталий Дейнега.

Именно эту проблему должна решить информационная политика Украины. Мы должны вернуть умы тех людей, которые думают о Путине, как про освободителя и защитника. У нас должна быть одна позиция.

Мы одна нация, имеем одно государство и должны иметь один взгляд на войну. Мы должны показать какова правда и что произошло. Кто есть герои, а кто преступник, должен быть один национальный взгляд,

– сказал Павличенко.

Также он подчеркнул, что нельзя разграничивать Донбасс и Крым, обе территории сейчас оккупированы. Возможно их возвращение состоится в разное время, в разных условиях, но эта стратегия будет задействована на двух этих территориях.

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