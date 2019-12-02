Реінтеграція окупованих територій: кого люструють та як миритимуть українців

Влада готує план примирення мешканців окупованих територій й українців, які живуть під жовто-блакитним прапором. Як саме буде відбуватись реінтеграція Донбасу й Криму та чому про це говорять, коли ще не припинився вогонь, розбирався журналіст 24 каналу.

Президент Володимир Зеленський серйозно зайнявся питанням "перехідного правосуддя". Він створив групу, у яку входять експерти-правозахисники та генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Група вже підготувала документ, який закладає основи державної політики у питанні реінтеграції Донбасу й Криму.

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Він направлений на вирішення проблем, з якими країна зіткнеться, коли завершиться збройний конфлікт і до складу України повернуться тимчасово окуповані та непідконтрольні території.

Відповідно до цієї концепції, українська влада буде:

– карати злочинців по обидві сторони конфлікту;

– визначатиме жертв і постраждалих;

– повертатиме їм майно і виплатить компенсації.

Також Україна мусить забезпечити право знати правду про події цієї війни та запобігти конфліктам у майбутньому. Зокрема буде створена "комісія правди".

Концепцію повинен затвердити голова держави, а парламент підготує відповідні законопроекти для втілення напрацювань у життя.

Реінтеграція окупованих територій

Головне питання, яке виникає у експертів: "Чому зараз говорять про примирення та реінтеграцію населення окупованих територій, якщо на фронті продовжується вогонь?" Має відбутись припинення війни, деокупація, а лише потім має розпочатися процес реінтеграції, зазначають військовики.

Дуже важливим фактором реінтеграції є те, як саме буде припинена війна? Як відомо її можна виграти або програти, інших варіантів історія нам не дає.

Військовий експерт та головний редактор Цензор.net Юрій Бутусов зазначив, що перед тим як переходити до примирення, спочатку необхідно встановити контроль над цими територіями та забезпечити вихід української армії на кордон з Росією.

Ще не вирішене питання яким чином українська влада буде застосовувати українське законодавство на цій території. Це є першочерговим питанням. Проте вирішуються речі, які зараз немає сенсу обговорювати,

– сказав Бутусов.

Також експерт підкреслив, що це говорить про відсутність стратегії у вирішенні владою питання війни.

24 канал звернувся до Олександра Павліченка, який входить у робочу групу при президентові, котра й розробила цю концепцію. До слова, він є виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини.

Експерт зазначив, що цей проект "перехідного правосуддя", носить скоріш декларативний характер та розрахований на майбутнє. "Це тривалі процеси, які можуть розтягнутися як на три-п’ять років, так й на декілька десятирічь, але держава мусить вже сьогодні визначити напрямок дій", – наголосив він.

Наша мета задати вектор й рухатися за ним. Якщо йде мова про донесення правди про події на Донбасі й на півострові Крим мешканцям цих територій, то тут у нас стоїть завдання визначити яку інформацію ми мусимо доносити, а не як це робити. Друге питання – коли буде актуально давати цю інформацію,

– пояснює Павліченко.

Хто буде працювати на звільнених від окупанту територіях?

І знову виникають гострі питання – хто буде працювати на державних посадах, в органах правосуддя й правопорядку та хто представлятиме громаду у виборних органах, зокрема у Верховній Раді.

Концепція "перехідного правосуддя" вирішує проблему шляхом люстрації. Саме це слово значиться у документі. Люстрація передбачає, що не всі, хто працює зараз при окупаційній владі будуть звільнені. Тут можна пригадати нещодавню заяву депутата від "Слуги народу" Максима Ткаченка, який до того ж є радником секретаря РНБО.

Що сказав "слуга народу" Ткаченко? Він допустив, що після закінчення війни на Донбасі, фахівці, які зараз працюють на окупованих територіях під контролем проросійських сепаратистів, можуть бути реінтегровані у нову українську владу в регіоні. Заява була неоднозначно сприйнята, тож Ткаченку довелося пояснювати свої слова. На сторінці у Facebook він написав, що мав на увазі керівників лікарень, шкіл, університетів, театрів Луганська, Донецька та інших міст, які не брали участі в незаконних діях, а залишилися на тій території, як заручники ситуації.

Про люстрацію

Варто сказати, що в Україні існує багато хороших законів, але вони не завжди виконуються. Так й закон про очищення влади, тобто люстрацію, порушив навіть президент Зеленський, призначивши на посаду голови своєї адміністрації Андрія Богдана, який був люстрований й не мав права займати цю посаду. Виникає логічне питання – як будуть проводити люстрацію держслужбовців псевдореспублік Луганської й Донецької областей?

Військовий експерт, керівник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, зазначає, що питання реінтеграції окупованих територій це завжди неприємно, і, наразі з цим не варто поспішати.

Припустимо, що у влади все вийде й ми почнемо реінтегрувати ці території. Досвід інших війн говорить, що вони ніколи не закінчуються просто після припинення вогню. Буде важкий процес примирення й у ньому не вдасться задовольнити всіх, чи навіть одну зі сторін. Необхідно буде йти на неприємні компроміси, зокрема й лишати людей – працівників окупаційних адміністрацій,

– сказав Дейнега.

Також експерт додав, що у нас дійсно не вистачає людей, які зможуть керувати державою, тому припустимо, що на тих територіях працюватимуть місцеві, за умови якщо вони пройдуть процедуру люстрації. Це сприятиме реінтеграції, адже такі люди знають локальні проблеми, їм більше довірятимуть ніж приїжджим, яких сприйматимуть як окупаційну владу. Звісно, мова не може йти про тих, хто сприяв окупації, наголошує Дейнега.

"Бабуся, яка там сидить у віконечку Донецької держадміністрації, наприклад. Вона там сиділа при Януковичу, при ДНР, буде сидіти й при Зеленському", – припускає експерт.

Олександр Павліченко, своєю чергою, пояснив, що термін люстрації у проекті особисто у нього викликає заперечення. Експерт наголосив, що його вживають у загальному значенні.

Мова не йде про тих осіб, які сприяли окупації. Вони будуть позбавлені будь-якої можливості мати владні повноваження та працювати у виборних органах. Це має бути прописано в законі й визначено на політичному рівні,

– каже Павліченко.

Кому дозволять залишитись на посадах?

Експерт зазначив, що будуть визначені критерії, за якими можна буде обрати тих, хто зможе працювати далі.

Чи начальник ЖЕКу буде залишатися на своїй посаді? Я думаю, що можливо так. Чи головний лікар поліклініки у Донецьку буде продовжувати працювати? Можливо так. Має бути встановлено, що певна особа винна у тому, що сприяла окупаційному режиму, який сьогодні ще панує на Донбасі й у Криму. А можливо той начальник ЖЕКу відіграв більшу роль у "руській весні" ніж якійсь суддя,

– пояснює Павліченко.

Але якщо звертатися до історії, вона нам наводить чимало фактів, коли люди пояснювали свої дії під час окупації страхом розправи над ними або їх рідними. Отже, питання визначення справжніх злочинців доволі складне, але нам доведеться через це пройти.

Історична правда

Також одним з найважчих завдань, яке намагається вирішити проект "перехідного правосуддя", є встановлення одного погляду на події, що відбулися за ці роки. Тут у нашого суспільства виникають питання – як не допустити повернення умовних "януковичів" до влади? Чи не будуть умовні "гіві-мотороли" обиратися до Верховної Ради від цих регіонів? На ці питання дає відповідь Віталій Дейнега.

Не можна проводити вибори на цих територіях одразу після припинення вогню. Це можна буде зробити за пару років після припинення бойових дій, роззброєння й виведення військ. Інакше це призведе лише до нового витка війни, бо одна зі сторін конфлікту буде незадоволена їх результатами і це може викликати новий виток насилля,

– акцентував Дейнега.

Саме цю проблему, повернення розуму людей, мусить вирішити інформаційна політика України. У майбутньому, в нашій країні не буде місця тим, хто думає про Путіна, як про визволителя й захисника. У нас має бути одна позиція.

Ми одна нація, маємо одну державу й повинні мати один погляд на цю війну. Ми повинні показати якою є правда і що відбулося. Хто є герої, а хто злочинці, має бути один національний погляд,

– сказав Павліченко.

Також він наголосив, що не можна розмежовувати Донбас й Крим, обидві території зараз є окуповані. Можливо їх повернення відбудеться у різний час, за різних умов, але ця стратегія буде задіяна на двох цих територіях.

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