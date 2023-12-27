Последствия войны для украинского общества

По данным The Wall Street Journal, тяжелые ранения получили 200 тысяч украинцев. Из них около 50 тысяч потеряли одну или несколько конечностей. Миллионы людей вынуждены были покинуть собственные дома и переехать в более безопасное место (3,6 миллиона) или уехать за границу (4,2 миллиона).

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Многие из них получили не только физические ранения, но и психологические травмы. По оценкам ВОЗ, для каждого четвертого украинца вырос риск тяжелых психических заболеваний – самоубийств, ПТСР, зависимостей, саморазрушающего поведения. Многие семьи находятся на грани развода. И, к сожалению, эти проблемы будут только усугубляться.

Если в начале войны главной проблемой были психологические последствия пережитого, со временем на первый план вышли уже экономические и социальные проблемы. Это трудоустройство, переобучение, переезд и обустройство на новом месте.

Если говорить о проблемах адаптации бывших военнослужащих, то опыт показывает, что около 20% из них не смогут самостоятельно вернуться к нормальной жизни. Основная причина – сильный стресс от пережитого (ранение, пленение, другие психотравмы). К этому также прилагаются различные зависимости (алкогольные, наркотические), депрессия, ощущение, что общество о них не заботится.

В настоящее время действующие программы психологической поддержки охватывают поровну небольшой процент нуждающихся в помощи. Правительственные горячие линии психологической помощи часто не работают. А специалистов, у которых был бы нужный опыт работы с военными, критически не хватает.

Интеграция военных в общество

Отдельный вопрос – это интеграция в общество большого количества бывших военнопленных. Учитывая их тяжелый травматический опыт, в первую очередь они нуждаются в тщательном медицинском обследовании. Ведь возвращение на службу или в мирную жизнь с невыявленной или недолеченной психотравмой может иметь очень серьезные последствия (сердечные приступы, инсульты, суициды, домашнее насилие, совершение преступлений и т.п.).

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Уже в ближайшее время возникнет проблема реинтеграции в общество многих демобилизованных срочников. Некоторые из них прослужили почти 3 года и за это время имели отпуск не более 5 суток. В отличие от мобилизованных и контрактников для них не предусмотрено комплексное медицинское обследование, помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов после увольнения со службы.

Если не готовиться заранее, проблемы этих ребят со здоровьем, возвращением в семью и привычную среду накроют как лавина десятки тысяч украинских семей.

Еще один серьезный вызов для всех демобилизованных – это правовые проблемы и бюрократические проволочки с восстановлением документов, получением статуса. Из-за отсутствия своевременного информирования (памяток, разъяснений) о доступных сервисах и порядке их получения, бывшие ветераны просто не обращаются за помощью. В частности, тысячи ветеранов не получили санаторного лечения, на которое имеют право.

На практике возникает много конфликтных ситуаций в коллективах по возвращении вчерашних бойцов. Военным трудно адаптироваться к мирной жизни, а граждане не воспринимают их травматические переживания. Опыт других стран (США, Израиля) показывает, что единственный выход – специальные психологические программы по адаптации, которые должен пройти каждый военный после демобилизации. В целом, как показала практика, проблемы социальной интеграции ветеранов гораздо глубже, чем считалось ранее.

Украине нужна специальная стратегия

Что касается других пострадавших – лиц с особыми потребностями, беженцев, внутренних переселенцев, – то они также нуждаются в помощи по решению острейших проблем.

По данным опроса Центра экономической стратегии и агентства Info Sapiens, для беженцев, кроме гарантий безопасности, важными условиями возвращения в Украину является возможность найти высокооплачиваемую работу (28%), более высокий уровень жизни в Украине (20%). Также им необходима помощь с обустройством на новом месте, садами и школами для детей. При необходимости сразу должна быть предложена и психологическая помощь.

Да, все перечисленное требует колоссальных усилий. И даже западные специалисты признают, что такого опыта – реинтеграции в общество миллионов граждан прямо во время войны – нет ни у одного государства мира. Только по приблизительным подсчетам Минветеранов после войны нас ожидает 1,7 миллиона участников боевых действий. А еще плюс беженцы, внутренние переселенцы, люди с особыми потребностями. Поэтому готовиться к этому нужно уже сейчас.

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Учитывая, что с 2014 года уже накопился опыт и понимание проблем, нам нужна национальная стратегия психологической поддержки и социальной адаптации пострадавших. В ней, в частности, должны быть учтены особенности реинтеграции каждой из этих категорий. Четко определена ответственность каждого министерства в процессе оказания помощи и взаимодействия между ними. Предусмотрены механизмы привлечения бизнеса и гражданского общества в эти программы.

Три этапа адаптации общества к нормальной жизни

Учитывая масштабность задачи, целесообразно было бы разбить такую программу на три этапа. Первый этап – это меры, результат реализации которых нам нужен уже в краткосрочной перспективе. Возвращаясь к проблемам ветеранов, я отнес бы к первоочередным мерам возможность получения образования и создания мотивации для бизнеса трудоустраивать именно бывших военных.

Неотложные проблемы беженцев – это помощь с восстановлением документов, трудоустройством, доступом к микрокредитам, наличие школ и садов для детей. Словом, необходимые базовые вещи, которые будут способствовать скорейшему возвращению украинцев в мирную жизнь.

На втором этапе мы должны начать реализовывать программы по результатам в среднесрочной перспективе. Это, в частности, создание механизма получения жилья на льготных условиях, стимулирование занятости, упрощение регуляторной среды для открытия собственного дела. Ведь именно возможность найти высокооплачиваемую работу или открыть собственное дело будет важным фактором для возвращения беженцев домой. Для этого можно привлекать наших европейских партнеров. Последние могли бы профинансировать, например, переобучение для возвращающихся домой беженцев.

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Третий блок – это реинтеграционные программы на долгосрочную перспективу. Речь идет о создании инклюзивных условий жизни, обеспечении безбарьерности для людей с особыми потребностями. Речь идет о дополнительном пандусе, звуковом светофоре или специальных парковочных местах для таких людей. Нужна целая инклюзивная инфраструктура и равные с другими возможности, чтобы добираться на работу, отдыхать, путешествовать и т.д. Но главное, конечно, это преодоление барьеров в сознании – разрушение предвзятости и стереотипов по отношению к пострадавшим, развитие культуры уважения к ним.

Исходя из личного опыта и опыта побратимов после 2014 скажу, что возвращение в гражданский социум бывших военных возможно. И это наша обязанность по отношению к тем, кто рисковал своей жизнью и здоровьем ради своей страны. Мой подход учитывает лучшие практики адаптации других стран и наш опыт. Но главное условие – это должно быть приоритетом для государства.