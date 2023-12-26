Изобретатели-экспериментаторы

И здесь в тылу должны воевать с тем, что будет вредить прозрачному восстановлению и подрывать доверие международных партнеров. Это о ресурсах и их честном распределении. Просто у нас немного другое оружие – слово. Но будем бить метко и методично.

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На фронте ясно и понятно, где враг. В тылу же нужно обществу показать и рассказать, где предательство. Итак, Инна Ведерникова и "Зеркало недели" узнали, что 13 декабря накануне ключевого решения о евроинтеграции Украины в правительстве с голоса должны вынести клон законопроекта 5655 в виде правительственного постановления.

Вице-премьер Александр Кубраков решил поиграть в "эксперимент" и подставить Дениса Шмыгаля, других коллег в правительстве и без преувеличения – всю страну. Ну, постановление правительства – это ведь не закон. Подпись Владимира Зеленского не нужна. Изобретатель-экспериментатор. Следим за руками.

Я знала об этом плане-капкане Елены Шуляк. Знала, будут идти через постановление – клонируют. Но важно было знать когда. И здесь удалось сбить разбирательство. Проект постановления появился на сайте и правительство до 29 декабря ожидает замечания. На данный момент мы это затормозили, выиграли немного времени, но еще не сбили.

Ключевое было успеть с анализом постановления в этот дедлайн – 29 декабря. Объемы безумные и это умышленно тянут под праздники – конец года и у каждого свои дедлайны. Да и внимание общества более рассеяно, а медиа уже распланировали слоты, чтобы разгрузить редакции.

Но мы это сделали благодаря экспертизе Георгия Могильного. Если правительство решит когда-нибудь кого-то клонировать, то я бы клонировала Могильного. Для меня честь работать с автором, со столь мощным уровнем экспертизы. Спасибо.

Итак, что не так ли? Кто выиграет, а кто проиграет?

Выиграют:

большие и малые застройщики;

"черные" архитекторы;

органы градостроительства на местном уровне;

те, кто будет осуществлять "частный контроль".

Проигрывают:

граждане, мы с вами;

государство, из-за плохого инвестиционного климата;

отдельные частные и добродетельные застройщики;

добродетельные архитекторы;

Мининфраструктуры.

Правда, Кубраков в официальном документе подписался под тем, что "влияния на интересы заинтересованных сторон нет". Вот вам и цена подписи вице-премьера. Зачем политика правительства, ни на кого не влияющая? Это об уровне его ответственности и экспертизы.

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А еще есть басня, что на реализацию этого эксперимента якобы не нужно будет денег – никаких "дополнительных чиновников". Ну, здесь Кубраков старался так угодить главе партии "Слуга народа", автору градостроительной "реформы", что переиграл сам себя. Он опроверг свое же опровержение о том, что не нужно будет дополнительных чиновников. Несемься!

Вишенка на торте

Мне удалось получить документ, который почему-то "забыли" выложить нам всем для ознакомления на сайте Кабмина. У Министерства магии есть колдуны на каждой ветви власти, понимающие, что сейчас как никогда важно защитить государственность.

Каждый год правительственного "эксперимента" будет стоить, по расчетам Минвосстановления, более 664 миллионов гривен. И это не финальная цифра... Финальная будет больше! И все это ударит по госбюджету.

Ну и правила будут такие, что застройщиков, делающих большие объекты, где большое скопление людей, не будут должным образом контролироваться. Помните землетрясение в Турции? Так вот, там были вопросы контроля и норм. Мы хотим наступать на грабли?

Хорошо, что здесь сообщество добродетельных архитекторов, которое стоит горой за то, чтобы все было по стандартам и правилам. Анна Курий, спасибо за чин. Об этом все в деталях – здесь.

Я до сих пор не получила ответ от TAPAS о том, кто отвечал у них за экспертизу законопроекта. Фамилии должны быть известны, потому что то, что продавали публично под словами "диджитализация", "автоматизация" оказалось просто ложью.

Хотя TAPAS за прозрачность и подотчетность. Наверное, мы ее не заслуживаем. Будем стараться еще лучше, чтобы заслужить или завоевать право на ответ.

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Ну, и вишенка на торте – этот правительственный документ, как и 5655, несет угрозу для культурного наследия. Даже исполняющий обязанности головы Министерства культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев последовательно выступает против таких политик.

Как граждане и волонтеры, мы сделали все для того, чтобы доказать правительству нашего государства, что этот проект нельзя поддерживать. Я напоминаю, что нам не хватило год назад сил сбить всего 3 голоса в сессионном зале перед вторым чтением. Докачивало ОПЗЖ, и теперь мы заходим на второй год боев за честные правила восстановления.

Очень болею за то, чтобы скорее появился Градостроительный кодекс, а к тому времени должны удержать зубами ситуацию.

Держим строй. И благодарю всех коллег, кто помогает, а всех, кто тянет это, – тоже благодарю. Вы нас сплачиваете и мы ежедневно становимся сильнее.