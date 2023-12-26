Винахідники-експериментатори
І тут в тилу маємо воювати з тим, що буде шкодити прозорій відбудові і підривати довіру міжнародних партнерів. Це про ресурси і їхній чесний розподіл. Просто у нас трохи інша зброя – слово. Але будемо бити влучно і методично.
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На фронті чітко і зрозуміло, де ворог. У тилу ж треба суспільству показати і розказати, де зрада. Отже, Інна Ведернікова і "Дзеркало тижня" розвідали, що 13 грудня напередодні ключового рішення про євроінтеграцію України в уряді з голосу мають винести клон законопроєкту 5655 у вигляді урядової постанови.
Віцепрем'єр Олександр Кубраков вирішив погратися в "експеримент" і підставити Дениса Шмигаля, інших колег в уряді та без перебільшення – всю країну. Ну, постанова уряду – це ж не закон. Підпис Володимира Зеленського не потрібен. Винахідники-експериментатори. Слідкуємо за руками.
Я знала про цей план-капкан Олени Шуляк. Знала, будуть йти через постанову – клонують. Але важливо було знати коли. І тут вдалося збити розгляд. Проєкт постанови з'явився на сайті, й уряд до 29 грудня чекає зауваження. Станом на зараз ми це загальмували, виграли трохи часу, але ще не збили.
Ключове було встигнути з аналізом постанови до цього дедлайну – 29 грудня. Обсяги шалені і це зумисне тягнуть під свята – кінець року і в кожного свої дедлайни. Та й увага суспільства більш розсіяна, а медіа вже розпланували слоти, щоб розвантажити редакції.
Але ми це зробили, завдяки експертизі Георгія Могильного. Якщо уряд вирішить колись когось клонувати, то я б клонувала Могильного. Для мене честь працювати з автором, з таким потужним рівнем експертизи. Дякую.
Отже, що не так? Хто виграє, а хто програє?
Виграють:
- великі та малі забудовники;
- "чорні" архітектори;
- органи містобудування на місцевому рівні;
- ті, хто будуть здійснювати "приватний контроль".
Програють:
- громадяни, ми з вами;
- держава, через поганий інвестиційний клімат;
- окремі приватні та доброчесні забудовники;
- доброчесні архітектори;
- Мінінфраструктури.
Правда Кубраков в офіційному документі підписався під тим, що "впливу на інтереси зацікавлених сторін нема". От вам і ціна підпису віцепрем'єра. Для чого політика уряду, яка ні на кого не впливає? Це про рівень його відповідальності й експертизи.
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А ще є байка, що на реалізацію цього експерименту нібито не треба буде грошей – жодних "додаткових чиновників". Ну, тут Кубраков старався так вгодити голові партії "Слуга народу", авторці містобудівної "реформи", що переграв сам себе. Він спростував своє ж спростування про те, що не треба буде додаткових чиновників. Несемось!
Вишенька на торті
Мені вдалося дістати документ, який чомусь "забули" викласти нам всім для ознайомлення на сайті Кабміну. У Міністерства магії є чаклуни на кожній гілці влади, які розуміють, що зараз як ніколи важливо захистити державність.
Кожен рік урядового "експерименту" буде коштувати, за розрахунками Мінвідновлення, понад 664 мільйонів гривень. І це не фінальна цифра... Фінальна буде більша! І все це вдарить по держбюджету.
Ну і правила будуть такі, що забудовників, які роблять великі об'єкти, де є велике скупчення людей, не будуть належним чином контролюватися. Пам'ятаєте землетрус у Туреччині? Так от, там було питання контролю і норм. Ми хочемо наступати на граблі?
Добре, що тут є спільнота доброчесних архітекторів, яка стоїть горою за те, щоб все було за стандартами і правилами. Анно Курій, дякую за чин. Про це все в деталях – тут.
Я досі не отримала відповіді від TAPAS про те, хто відповідав у них за експертизу законопроєкту. Прізвища мають бути відомі, бо те, що продавали публічно під словами "діджиталізація", "автоматизація" виявилося просто неправдою.
Хоча TAPAS за прозорість і підзвітність. Мабуть, ми на неї не заслуговуємо. Будемо старатися ще краще, щоб заслужити чи вибороти право на відповідь.
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Ну, і вишенька на торті – цей урядовий документ, як і 5655 несе загрозу для культурної спадщини. Навіть виконувач обов'язків глава Міністерства культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв послідовно виступає проти таких політик.
Дуже вболіваю за те, щоб швидше з'явився містобудівний кодекс, а до того часу маємо втримати зубами ситуацію.
Тримаймо стрій. І дякую всім колегам, хто допомагає, а всім, хто тягне це, – теж дякую. Ви нас гуртуєте і ми щодня стаємо сильнішими.