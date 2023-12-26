Винахідники-експериментатори

І тут в тилу маємо воювати з тим, що буде шкодити прозорій відбудові і підривати довіру міжнародних партнерів. Це про ресурси і їхній чесний розподіл. Просто у нас трохи інша зброя – слово. Але будемо бити влучно і методично.

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На фронті чітко і зрозуміло, де ворог. У тилу ж треба суспільству показати і розказати, де зрада. Отже, Інна Ведернікова і "Дзеркало тижня" розвідали, що 13 грудня напередодні ключового рішення про євроінтеграцію України в уряді з голосу мають винести клон законопроєкту 5655 у вигляді урядової постанови.

Віцепрем'єр Олександр Кубраков вирішив погратися в "експеримент" і підставити Дениса Шмигаля, інших колег в уряді та без перебільшення – всю країну. Ну, постанова уряду – це ж не закон. Підпис Володимира Зеленського не потрібен. Винахідники-експериментатори. Слідкуємо за руками.

Я знала про цей план-капкан Олени Шуляк. Знала, будуть йти через постанову – клонують. Але важливо було знати коли. І тут вдалося збити розгляд. Проєкт постанови з'явився на сайті, й уряд до 29 грудня чекає зауваження. Станом на зараз ми це загальмували, виграли трохи часу, але ще не збили.

Ключове було встигнути з аналізом постанови до цього дедлайну – 29 грудня. Обсяги шалені і це зумисне тягнуть під свята – кінець року і в кожного свої дедлайни. Та й увага суспільства більш розсіяна, а медіа вже розпланували слоти, щоб розвантажити редакції.

Але ми це зробили, завдяки експертизі Георгія Могильного. Якщо уряд вирішить колись когось клонувати, то я б клонувала Могильного. Для мене честь працювати з автором, з таким потужним рівнем експертизи. Дякую.

Отже, що не так? Хто виграє, а хто програє?

Виграють:

великі та малі забудовники;

"чорні" архітектори;

органи містобудування на місцевому рівні;

ті, хто будуть здійснювати "приватний контроль".

Програють:

громадяни, ми з вами;

держава, через поганий інвестиційний клімат;

окремі приватні та доброчесні забудовники;

доброчесні архітектори;

Мінінфраструктури.

Правда Кубраков в офіційному документі підписався під тим, що "впливу на інтереси зацікавлених сторін нема". От вам і ціна підпису віцепрем'єра. Для чого політика уряду, яка ні на кого не впливає? Це про рівень його відповідальності й експертизи.

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А ще є байка, що на реалізацію цього експерименту нібито не треба буде грошей – жодних "додаткових чиновників". Ну, тут Кубраков старався так вгодити голові партії "Слуга народу", авторці містобудівної "реформи", що переграв сам себе. Він спростував своє ж спростування про те, що не треба буде додаткових чиновників. Несемось!

Вишенька на торті

Мені вдалося дістати документ, який чомусь "забули" викласти нам всім для ознайомлення на сайті Кабміну. У Міністерства магії є чаклуни на кожній гілці влади, які розуміють, що зараз як ніколи важливо захистити державність.

Кожен рік урядового "експерименту" буде коштувати, за розрахунками Мінвідновлення, понад 664 мільйонів гривень. І це не фінальна цифра... Фінальна буде більша! І все це вдарить по держбюджету.

Ну і правила будуть такі, що забудовників, які роблять великі об'єкти, де є велике скупчення людей, не будуть належним чином контролюватися. Пам'ятаєте землетрус у Туреччині? Так от, там було питання контролю і норм. Ми хочемо наступати на граблі?

Добре, що тут є спільнота доброчесних архітекторів, яка стоїть горою за те, щоб все було за стандартами і правилами. Анно Курій, дякую за чин. Про це все в деталях – тут.

Я досі не отримала відповіді від TAPAS про те, хто відповідав у них за експертизу законопроєкту. Прізвища мають бути відомі, бо те, що продавали публічно під словами "діджиталізація", "автоматизація" виявилося просто неправдою.

Хоча TAPAS за прозорість і підзвітність. Мабуть, ми на неї не заслуговуємо. Будемо старатися ще краще, щоб заслужити чи вибороти право на відповідь.

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Ну, і вишенька на торті – цей урядовий документ, як і 5655 несе загрозу для культурної спадщини. Навіть виконувач обов'язків глава Міністерства культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв послідовно виступає проти таких політик.

Як громадяни і волонтери ми зробили все для того, щоб довести уряду нашої держави, що цей проєкт не можна підтримувати. Я нагадую, що нам забракло рік тому сил збити лише 3 голоси в сесійній залі перед другим читанням. Докачувало ОПЗЖ, і тепер ми заходимо на другий рік боїв за чесні правила відбудови.

Дуже вболіваю за те, щоб швидше з'явився містобудівний кодекс, а до того часу маємо втримати зубами ситуацію.

Тримаймо стрій. І дякую всім колегам, хто допомагає, а всім, хто тягне це, – теж дякую. Ви нас гуртуєте і ми щодня стаємо сильнішими.