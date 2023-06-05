Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что окончательно также развенчивается миф о том, что нельзя переносить войну на территорию России.

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Рейд на Белгородщину – сильная пощечина Путину

Черник отметил, что рейды партизан в Белгородскую область представляют проблему для властей России, в частности, в части переноса боевых действий на ее территорию.

Первый и очень серьезный момент – это персональная пощечина Путину, к тому же очень сильная,

– подчеркнул военный эксперт.

Ведь, объяснил он, Путин – гарант неприкосновенности границ России. А значит, все региональные элиты задумаются, способен ли кремлевский диктатор обеспечить им персональную безопасность.

Второй момент – это очень серьезная имиджевая потеря и стимуляция борьбы между "башнями Кремля", в результате чего страдают КГБ. Потому что именно они отвечают за границу еще со времен НКВД.

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Какие экономические последствия для России будет иметь рейд

Военный эксперт отметил, что самый главный вывод состоит в том, что Украина приобретает настоящую милитаристскую субъектность как государство, которое может выходить в своей доктринальной военной философии шире, чем за собственные границы. К тому же конечно развеивается миф, что нельзя переносить войну на территорию России.

Ну и в качестве изюминки, как бы это странно ни звучало, но есть даже определенные экономические смыслы,

– заявил Черник.

Ведь, пояснил он, в том же городе Шебекино есть крупный завод по производству оптики, который по обороту продукции является едва ли не третьим в мире. Так что вся клиентура данного завода очень серьезно задумается над тем, следует ли с ним дальше продолжать экономические отношения.

В то же время Черник добавил, что нам не нужно поднимать планку ожиданий, что на территории России "закипит" серьезная партизанская война. Дело в том, что это требует одной важной вещи – поддержки местного населения. А до этого в России очень далеко.

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