Таким образом добровольцы показывают полную несостоятельность российских силовиков и заявляют о своей позиции. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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"Эта антитеррористическая операция российских добровольцев набирает обороты. Россия – террористическое государство и власть там захватили террористические группировки, то целью антитеррористической операции является уничтожение этого режима", – сказал Кузан.

Какова цель рейда

По мнению Кузана, российские добровольцы реализуют план по демилитаризации 40-километровой полосы от границы Украины. Это работа на долговременную перспективу, поскольку такая зона обязательно будет создана после победы Украины.

"Сейчас происходят антитеррористические мероприятия. Уже есть уничтоженная техника, есть первые пленные, дестабилизирована работа системных органов администрации. Это является главным достижением. Если говорить о политической составляющей, Путин рекламировал, как готовили границу и защищали ее – так вот добровольцы сегодня показали несостоятельность этой системы безопасности в горячих приграничных районах", – отметил он.

Напомним, что российские добровольцы, выступающие против режима Путина, уже совершали рейды на территорию России. Однако тогда они смогли пройти на территорию Белгородской области. Сейчас силы масштабировались до двух.

"Атакуют небольшие группировки, но такие действия имеют конкретный эффект. Россияне вынуждены перебрасывать дополнительные резервы. Чем больше резервов будет, тем меньше они будут задействованы на фронте", – добавил глава центра безопасности.

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