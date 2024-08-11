Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что украинская группировка в Порозе могла получить задание намеренно выйти в этер, чтобы создать ИПСО о глобальном пребывании нашей армии еще и на Белгородщине, хотя настоящие задачи могут быть совсем другими.

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Обеспечение безопасности своей территории

Свитан отметил, что россияне собирали ударные группировки для потенциального наступления на Сумы. Эти войска собирались именно в районе Суджи, и поэтому неудивительно, что туда был нанесен превентивный удар для обеспечения безопасности своей территории.

Сейчас уже с этой стороны Сумам ничего не угрожает, по крайней мере пока. Есть еще одна группировка россиян в Белгородской области со стороны Богодухова. Пороз – севернее Богодухова. Там несколько тысяч россиян есть, и часть их как раз перебрасывается на Курск вдоль Пороза,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Работа ДРГ

По словам военного эксперта, кроме такого рейда на Курщине, постоянно во время боевых действий на вражеской территории работают ДРГ. Армейская разведка может заходить и на 30 километров в тыл врага, а Пороз – это всего 4 – 5 километров от границы.

"Наши ДРГ могут отслеживать перемещение вражеских колонн по вражеской территории. Они передают данные, далее корректируют огонь и происходит уничтожение. Так было, например, под Рыльском. По некоторым данным, там было уничтожено 490 российских террористов", – отметил летчик-инструктор.