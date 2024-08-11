Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що українське угруповання в Порозі могло отримати завдання навмисно вийти в етер, аби створити ІПСО про глобальне перебування нашої армії ще й на Бєлгородщині, хоча справжні завдання можуть бути зовсім іншими.

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Убезпечення своєї території

Світан зазначив, що росіяни збирали ударні угруповання для потенційного наступу на Суми. Ці війська збирались саме в районі Суджі, й тому не дивно, що туди був нанесений превентивний удар задля убезпечення своєї території.

Зараз уже з цього боку Сумам нічого не загрожує, принаймні поки. Є ще одне угруповання росіян у Бєлгородській області з боку Богодухова. Пороз – північніше Богодухова. Там декілька тисяч росіян є, й частина них саме перекидається на Курськ уздовж Пороза,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Робота ДРГ

За словами військового експерта, крім такого рейду на Курщині, постійно під час бойових дій на ворожій території працюють ДРГ. Армійська розвідка може заходити й на 30 кілометрів у тил ворога, а Пороз – це всього 4 – 5 кілометрів від кордону.

"Наші ДРГ можуть відстежувати переміщення ворожих колон по ворожій території. Вони передають дані, далі корегують вогонь і відбувається знищення. Так було, наприклад, під Рильськом. За деякими даними, там було знищено 490 російських терористів", – наголосив льотчик-інструктор.