Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что в России ничего не изменишь мирным способом – ни через выборы, ни через акции протеста. Он не исключает того, что российские добровольцы могут впоследствии вернуться на территорию Украины.

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"Запустить определенные политические процессы внутри России и спровоцировать такой 1917-й год. Вот цель такая – больше политическая и информационная", – предположил Мусиенко.

В России достаточно врагов Путина

Фактически, российские добровольцы, по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, хотели расшевелить другие движения, которые тяготеют к форме борьбы, которую выбрали они сами. То есть к вооруженному движению сопротивления.

Александр Мусиенко добавил, что в сети начала появляться информация о "батальонах Навального", которые показывают взрывчатку и говорят о том, что они планируют сорвать выборы президента в России. По его мнению, это могут делать не только они.

Врагов путинского режима в России достаточно. Поэтому могут найтись те, кто может поддержать повстанцев в нужный момент. К тому же на территории Курской и Белгородской областей есть объекты, где могут хранить оружие. Поэтому есть то, что можно получить и чем воевать против российской армии.

Кремлю все равно на гражданских

Российский добровольческий корпус, "Сибирский батальон" и легион "Свобода России" хотят показать, что они пришли к себе домой. Ведь они граждане России и хотят лучшего будущего для себя в своей стране. То есть они демонстрируют, что на самом деле путинский режим не собирается защищать гражданских россиян.

Так Владимир Путин заявил, что, мол, Украина якобы хочет "сорвать" или "препятствовать" выборам президента России. Однако заявлений о Курской и Белгородской области не было. То есть к этим российским регионам относятся абсолютно пренебрежительно. Якобы все это – проблемы местного уровня, поэтому "пусть губернаторы разбираются".

РДК, легион и батальон "Сибирь" с позиции как раз граждан России должны показать: "О вас забыли. Вас бросают, когда грозит опасность",

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Российская армия размещает среди гражданских застроек и в промзонах Белгорода ЗРК С-300, из которых, как правило, обстреливают Харьковскую область и Харьков. Это военные цели, поэтому их надо уничтожать. Потому, фактически, гражданских россиян подставили. Они никому не нужны.

"Не нравится – езжайте дальше в Россию, хотите оставаться – так давайте что-то менять". Этот призыв абсолютно логичный и правильный,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Рейд российских добровольцев на территорию России