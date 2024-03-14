Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що в Росії нічого не зміниш мирним способом – ані через вибори, ані через акції протесту. Він не виключає того, що російські добровольці можуть згодом повернутися на територію України.

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"Запустити певні політичні процеси всередині Росії та спровокувати такий 1917-й рік. Ось мета така – більше політична та інформаційна", – припустив Мусієнко.

В Росії удосталь ворогів Путіна

Фактично, російські добровольці, на думку керівника Центру військово-правових досліджень, хотіли колихнути інші рухи, які тяжіють до форми боротьби, яку обрали вони самі. Тобто до збройного руху опору.

Олександр Мусієнко додав, що у мережі почала з'являтися інформація про "батальйони Навального", які показують вибухівку і говорять про те, що вони планують зірвати вибори президента в Росії. На його думку, це можуть робити не лише вони.

Ворогів путінського режиму в Росії удосталь. Тож можуть знайтися ті, хто може підтримати повстанців у потрібний момент. До того ж на території Курської та Бєлгородської областей є об'єкти, де можуть зберігати зброю. Тож є те, що можна здобути та чим воювати проти російської армії.

Кремлю все одно на цивільних

Російський добровольчий корпус, "Сибірський батальйон" та легіон "Свобода Росії" хочуть показати, що вони прийшли до себе додому. Адже вони громадяни Росії й хочуть кращого майбутнього для себе у своїй країні. Тобто вони демонструють, що насправді путінський режим не збирається захищати цивільних росіян.

Так Владімір Путін заявив, що, мовляв, Україна нібито хоче "зірвати" чи "перешкоджати" виборам президента Росії. Однак заяв про Курську та Бєлгородську область не було. Тобто до цих російських регіонів ставлять абсолютно зневажливо. Нібито усе це – проблеми місцевого рівня, тож "хай губернатори розбираються".

РДК, легіон і батальйон "Сибір" із позиції якраз громадян Росії мають показати: "Про вас забули. Вас кидають, коли загрожує небезпека",

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Російська армія розміщує серед цивільних забудов та у промзонах Бєлгорода ЗРК С-300, з яких, як правило, обстрілюють Харківську область та Харків. Це військові цілі, тож їх треба знищувати. Тому, фактично, цивільних росіян підставили. Вони нікому не потрібні.

"Не подобається – їдьте далі в Росію, хочете залишатися – так давайте щось змінювати". Цей заклик абсолютно логічний і правильний,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Рейд російських добровольців на територію Росії